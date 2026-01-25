Сърчаджиева отсече: Искам да стана президент!

Обичаната актриса Алекс Сърчаджиева коментира в предаването по БНТ „Денят започва с Георги Любенов" за фалша в социалните мрежи, честността между хората, личната болка и продължаването напред след загуба.

„Живеем в толкова измислен свят, в някакви телефони, в които хората показват фалшив живот. Трябва да бъдем честни. Когато си честен, човекът срещу теб го оценява. Лъжата не води до нищо хубаво", каза Сърчаджиева. По думите ѝ животът не е толкова сложен, „освен политическата обстановка".

С усмивка и ирония актрисата пусна и шеговита реплика за политиката: „Искам да стана президент! Гласувайте за мен! Докато свърши мандата на Илияна Йотова партия ли трябва да си направя? Представям си го така – ще си живея живота, ще ми слугуват и от време на време ще говоря някакви простотии", каза тя, като веднага стана ясно, че думите ѝ са в тон на майтап.

В по-сериозната част на разговора Алекс говори с много емоция за личния си живот и загубата на съпруга си Иван Ласкин. „Благодарна съм, че нося гените на майка ми, че имам дете от Иван и че съм имала тази любов с него", сподели тя. Актрисата призна, че болката остава, но човек трябва да намери сили да продължи: „Всеки трябва да носи болката със себе си, но не трябва да забравяме, че някой го боли повече. Животът е едно колело, важното е, след като паднеш, да продължиш напред".

С особена нежност тя говори и за дъщеря си София: „Виждам Иван в очите на София. Опитвам се да продължа колкото мога".

