Алекс Сърчаджиева проговори за новото гадже

Алекс Сърчаджиева прие с огромна доза ирония слуховете, че в живота ѝ има нов мъж и не някой непознат, а колегата й – актьорът Живко Сираков. Вместо да се впуска в обяснения, звездата отвърна по начин, който едва ли ще сложи край на любопитството към личния си живот.

"Много ми харесва, че имам нов приятел, да. Много ми харесва и че е много по-млад от мен", заяви през смях Сърчаджиева пред "България днес".

Повод за разговора е предстоящата премиера в театър "София" на политическото кабаре "Фокус-мокус, препаратус", в което Сърчаджиева влиза в образа на дядо Сашо, а Калин Сърменов се превъплъщава в баба Калина.

"Много лесно влязох в образа на дядо Сашо, защото той ми е много любим. А Калин Сърменов е изключително сладък и симпатичен в образа на баба Калина. Няма по-сладка от нея!", разказва актрисата.

Двамата много се забавлявали по време на репетициите, а според Алекс близостта между колегите се усеща и от публиката.