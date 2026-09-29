Пророчествата на Ванга и Дънов за България се сбъдват

Сбъдват се пророчествата на Петър Дънов и Ванга, че един ден България ще стане люлката на духовността, а хора от цял свят ще прииждат тук да търсят просветление и връзка с Бога. Доказа го поредният случай. При него поклонници тръгват към Светите земи, но решават да се откажат заради войната там и по неведоми пътища се озовават в България.

Водачът на поклонници и астролог от Бялото братство Христо Воденичарски, цитиран от „Телеграф“, сподели, че религиозната група е от Бразилия и само преди дни е кацнала у нас.

„Това, което ми споделиха, е, че решили да си направят религиозно пътешествие по Светите земи. Даже го озаглавили "Космично Христово пътешествие". Отишли до река Йордан, но заради войните в района в последния момент решили да не продължат нататък. В този момент тяхната водачка, без никога да е идвала в България, получава картини под формата на видение, че трябва да дойде на Седемте рилски езера. Така скоро след това тръгват насам“, разкри изумителната история Воденичарски, който е и учител по паневритмия.

Така тази седмица 22-мата чужденци (от различни националности), живеещи в района на Сао Пауло, пристигат у нас. По случайност се свързват в София с Воденичарски. Той ги води на езерата, където им показва танца Паневритмия – комплекса от упражнения, измислени от феноменалния българин Петър Дънов (Учителя) за здраве и духовен баланс.

„Човек дори да не разбира, душата му разбира – усеща вибрациите. Аз им казах, че цялата Рила планина е като една църква, олтар на Бога. Много ги впечатли и това, което казва Учителя, че Седемте езера отговарят на седемте енергийни центъра в човешкото тялото (чакри)“, описва гидът от Бялото братство.

В момента бразилските поклонници кръстосвали страната ни и не спирали да споделят снимки като за картички в социалните мрежи. „Тъй като те са много религиозни, сега пообиколиха манастирите. Бяха в Рилския, после отидоха до Бачковската обител.

Сега са в района на Пловдив, като целта им е да опитат традиционна наша кухня. Споделят снимки в Инстаграм, а хора в коментари от цял свят ги питат за България, че искат и те да я посетят. Уговарят се другия път заедно да дойдат“, разказва позитивна за туризма ни история Воденичарски.

Накрая констатира, че старите пророчества за духовната роля на България за еволюцията на човека и света вече започват да се сбъдват.

„Да, войната в конкретния случай не е хубава причина някой да поеме насам. Но все пак тези хора са се ориентирали духовно – ето не са посетили Светите земи, но вместо това не са отишли някъде другаде, а Свише им се е посочило да изберат именно България. При нас също са светли земите. Учителя разкрива, че някои моменти от Библията са се случили именно на наша територия, като например случката с Авраам и сина му Исаак.

Учителя предсказва още, че един ден България ще бъде извор, който ще напои духовно всички хора, целия свят. Причината е, че за да може да се случи еволюционният скок на човечеството (към шестата раса), трябва ново съзнание у хората, нов морал, които изглежда тръгва оттук. За това ще помогне и неговото учение, дадено преди 100 г.“, заключава Христо Воденичарски.

Твърди се, че Ванга пък е казвала, че хора от цял свят ще прииждат към люлката на човешката цивилизация – България, за да търсят истината и да се зареждат енергийно.

Бразилците са поредната група, акостирала у нас в търсене на духовност. Преди тях цяло лято поклонници от Германия, Франция, Италия, Канада и далечна Япония катереха Рила планина и Седемте езера, посочени от Дънов като най-важния енергиен център на планетата ни.