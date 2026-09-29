Бангаранга! Дара превзе още една европейска страна

Успехът на DARA след участието ѝ на „Евровизия 2026“ продължава да завладява европейската сцена. Победният ѝ хит „Bangaranga“ прозвуча в праймтайма на популярното унгарско предаване „Sztárban Sztár“ - местният аналог на шоуто „Като две капки вода“.

Предизвикателството да влезе в обувките на българската поп звезда се падна на известната унгарска изпълнителка, рапърка и автор на песни София Адам. По време на втория концерт на живо тя пресъздаде едно към едно емблематичното шоу от сцената във Виена. Превъплъщението надхвърли самото вокално изпълнение - София Адам копира прецизно визията, хореографията и харизматичното сценично поведение на DARA, с което предизвика бурни аплодисменти и изправи публиката в залата на крака. След шоуто унгарската певица сподели, че подготовката за задачата е била изключително сложна и трудна за овладяване.

Присъствието на „Bangaranga“ в такъв висок телевизионен формат е поредното доказателство за силния международен отзвук, който DARA и песента ѝ продължават да генерират на континента.