Тракийски вкус превзема Стара Загора. Звездни готвачи палят печките на площада

Стара Загора ще замирише на Тракия на 3 октомври, когато площадът пред Общината ще се превърне в огромна кухня на открито. От 17:00 часа националният фестивал „Вкусовете на България“ ще събере традиционни рецепти, известни шеф-готвачи, фолклор и музика като част от празничната програма за Деня на Стара Загора - 5 октомври. Голямата изненада за публиката е, че всичко приготвено по време на фестивала ще бъде раздадено безплатно до изчерпване на количествата. В центъра на събитието ще бъдат характерните вкусове и кулинарни традиции на Тракия.

Звезди от Hell’s Kitchen застават зад печките

Пред публиката ще готвят познатите от Hell’s Kitchen Яница Владова, Десислава Трифонова и Илиян Събков. Те ще представят свои интерпретации на характерни за региона ястия и ще покажат как традиционните рецепти могат да получат съвременно лице, без да губят връзката с местната кухня.

Специално място във фестивала има етнографът Силвия Янева, която ще върне посетителите десетилетия назад. Тя ще представи стари български рецепти, ще разкаже историята и обичаите зад тях и ще готви по традиционен начин в старинни бакърени съдове, част от които са на около 100 години.

Така гостите няма просто да опитват готовата храна, а ще могат да видят техники и съдове, използвани от поколения българи. Всички приготвени ястия ще бъдат раздавани безплатно на публиката до изчерпване на количествата.

Музика върви с тракийската трапеза

Кулинарното шоу ще бъде придружено от музикална програма. На сцената ще излязат Пламена Петрова, Ивелина Иванова, Боряна Пантелеева - Бриана и Красимир Недялков, а водещи ще бъдат Нина Хамилтън и Искрен Пецов.

Празникът на 3 октомври няма да се ограничи само до площада пред Общината. Денят започва със спортната инициатива „Избирам да спортувам“ в Зоопарка, а в парк „Артилерийски“ ще се проведе XXI Автомобилен ретро събор. Културните, спортните и музикалните прояви ще продължат през целия ден.

Графа слага големия финал

Кулминацията на честванията ще бъде на 5 октомври - Деня на Стара Загора. Празничната програма започва с молебен в катедралния храм „Св. Николай“, следван от полагане на цветя пред паметника „Защитниците на Стара Загора - 19 юли 1877 г.“, тържествено заседание на Общинския съвет и ритуал по издигане на националното знаме.

Предвидени са още предаване на символичния ключ на града, церемония за удостояване със званието „Почетен гражданин“, концерти, музейни инициативи и културни прояви. Големият музикален финал ще бъде на площада пред Общината, където от 20:00 часа на сцената ще излезе Владимир Ампов - Графа.

Така в рамките на няколко дни Стара Загора ще събере на едно място история, традиции, кухня и съвременна музика, а „Вкусовете на България“ ще добавят към празника и автентичния вкус на Тракия.