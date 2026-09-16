Нора Недкова грабна победата във „Вкусовете на България“ в Пирдоп

Отборът на Нора Недкова спечели звездната кулинарна надпревара на фестивала „Вкусовете на България“ в Пирдоп. Популярни телевизионни лица влязоха в кухнята рамо до рамо с ученици от Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“, а традиционните местни рецепти се превърнаха в център на състезанието. Фестивалът се проведе на 13 септември пред Народно читалище „Напредък 1869“ и беше четвъртото издание на националната инициатива. Сред основните партньори на събитието беше „Аурубис България“.

Звездни отбори и млади кулинари

Сили премериха три отбора, водени от Нора Недкова, Десислава Трифонова и Илиян Събков. Към всеки от тях се присъединиха възпитаници на професионалната гимназия в Пирдоп, които получиха възможност не просто да наблюдават популярните участници, а да готвят заедно с тях и да покажат наученото в реална надпревара пред публика. Официалната информация на Община Пирдоп също поставя участието на учениците сред най-важните акценти на фестивала.

Специален гост беше етнографът Силвия Янева, която представи традиционните български вкусове, стари рецепти и мястото на храната в живота и обичаите на българското семейство. Именно срещата между съвременната кухня и съхранените през поколенията рецепти е сред основните идеи на „Вкусовете на България“.

След приготвянето и представянето на ястията дойде и решаващият момент. Професионална оценка на отборите и младите им помощници даде дългогодишният преподавател в гимназията Горяна Борисова. След оценяването победата отиде при Нора Недкова и нейния тим.

„Аурубис България“ застана зад фестивала

Провеждането на „Вкусовете на България“ в Пирдоп стана със спонсорството и подкрепата на „Аурубис България“, потвърждава и Община Пирдоп. Компанията от години участва в различни инициативи в Средногорието, свързани с образование, здравеопазване, култура, спорт и местните общности.

През март тази година „Аурубис България“ и Община Пирдоп подписаха нова партньорска програма на стойност 563 000 евро. Средствата са предназначени за образование, здравеопазване, култура, спорт, социални дейности и насърчаване на здравословния начин на живот, а срокът за изпълнение на проектите е до 30 септември 2027 г. По данни на компанията през последните пет години тя е вложила над 6 млн. лева в развитието на региона.

Пирдоп показа своите вкусове

Фестивалът се реализира и с активното съдействие на Община Пирдоп. Кметът Ангел Геров беше сред официалните гости и приветства участниците, като постави акцент върху местните традиции, историята и възможността автентичните пирдопски ястия да се превърнат в част от туристическата визитка на града. От името на Балканската медийна асоциация той получи благодарствен плакет за партньорството и съдействието.

Специално място имаше и Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“. Директорът Павлина Ценова представи работата на училището и подготовката на младите хора, които избират професионално развитие в кулинарията, ресторантьорството и туризма. За възпитаниците на гимназията фестивалът се превърна и в практически урок - те бяха пълноправна част от звездните отбори и показаха уменията си пред жителите и гостите на града.

Музика, емоции и дегустации

Водещи на празника бяха Нина Хамилтън и Красимир Недялков. Музикалната програма включи Пламена Петрова, позната от „Като две капки вода“, и Ивелина Иванова от „Ергенът“. Тяхното участие е потвърдено и в официалния отчет на Община Пирдоп за фестивала.

Красимир Недялков също се включи с любими песни, а един от най-емоционалните моменти беше оставен за финала. Изпълнението на „Моя страна, моя България“ развълнува част от публиката, а приготвените по време на кулинарната надпревара ястия бяха предоставени за безплатна дегустация до изчерпване на количествата.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на туризма и Министерството на културата. Сред партньорите на събитието в Пирдоп бяха още DEVIN, млечни продукти „Зоров 91“ и „Турлашко пиво“.

„Вкусовете на България“ продължават по страната

След Пирдоп националното пътешествие продължава с нови спирки през септември. На 18 септември фестивалът ще гостува в село Орешак, община Троян, в рамките на програмата по откриването на Българския фестивал на сливата, а ден по-късно - на 19 септември - събитието ще бъде на централния площад в Своге. Община Своге вече обяви началния час - 17:30 ч., като входът ще бъде свободен.

На 20 и 21 септември „Вкусовете на България“ се пренасят в Родопите и ще гостуват в СПА хотел „Персенк“ в Девин. На 26 септември следва спирка в община Чавдар, а на 27 септември инициативата ще пристигне в община Мирково.

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