Зловещо пророчество на Нострадамус оживя заради изкуствения интелект

Нострадамус отново е в центъра на една от онези истории, в които древни пророчества, модерни технологии и страхът от края на човечеството се преплитат по почти кинематографичен начин. В социалните мрежи и популярни издания се разпространява твърдението, че френският астролог от XVI век може да е оставил предупреждение за появата на изкуствения интелект цели 471 години преди днешния технологичен бум. Нов живот на теорията дават тревожните изказвания на хора от самата ИИ индустрия, пише Wion.

„Нов мъдрец със самотен мозък“

В основата на сензацията стои загадъчно четиристишие от книгата „Пророчества“, публикувана от Мишел дьо Нострдам през 1555 г.

Във Век IV, четиристишие 31, Нострадамус пише за „нов мъдрец със самотен мозък“, който вижда нещо при пълнолуние и е „поканен от учениците си да стане безсмъртен“.

И точно тези думи днес се превръщат в храна за най-смелите тълкувания.

За почитателите на пророчествата „новият мъдрец“ вече не е човек, а технология. „Самотният мозък“ се свързва с компютър или изкуствен интелект, а идеята за безсмъртието - с прехвърляне на човешкото съзнание в машина или с появата на разум, който не старее и не умира като човека.

Няма историческо доказателство, че Нострадамус е имал предвид подобна технология. Но точно неяснотата на стиховете му от векове позволява те да бъдат свързвани с почти всяко голямо събитие.

Старото пророчество изведнъж звучи плашещо модерно

Теорията би останала поредното мистично любопитство, ако не беше съвпаднала с нова вълна от страховити предупреждения за развитието на изкуствения интелект.

Бившият изследовател в Anthropic Джейкъб Коксън предупреди, че компаниите за ИИ се движат към създаването на самоусъвършенстващ се свръхинтелект, без човечеството да разполага с достатъчно надеждни защити.

„Хората, които създават изкуствения интелект, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието. Това не е маркетингов трик“, написа той.

Според Коксън една достатъчно напреднала система би могла да използва компютърни мрежи, да атакува инфраструктура, да придобива реални ресурси и дори да подпомага опасни биологични изследвания.

И точно тук любителите на мистиката вече виждат връзката с написаното преди близо пет века.

„Безсмъртният мозък“ разпали въображението

Най-силно въображението на последователите на Нострадамус разпалва думата „безсмъртен“.

Според една от популярните интерпретации тя може да описва интелект, който не е ограничен от човешко тяло и може да съществува в компютърни системи практически безкрайно.

„Учениците“ в пророчеството пък се тълкуват като хората, които създават и обучават машинния разум, докато „самотният мозък“ се превръща в образ на изкуствен интелект, който функционира независимо от отделния човек.

Всичко това, разбира се, остава свободно тълкуване на стар мистичен текст. Но съвпадението с днешните разговори за свръхинтелект се оказва достатъчно, за да върне Нострадамус в заглавията.

И Ванга беше намесена в историята

Както често се случва при големите пророчески сензации, скоро към Нострадамус беше добавено и името на Ванга.

На българската пророчица от години се приписват различни предсказания за технологиите и бъдещето. Сега нейни последователи твърдят, че тя също е предвидила момент, в който изкуственият интелект ще започне да доминира в ключови индустрии и да измества хората от редица професии.

Няма достоверен първоизточник, който да доказва, че Ванга действително е направила точно такова конкретно предсказание. Това обаче не пречи историята да се разпространява с огромна скорост, особено когато страховете около ИИ вече са част от ежедневните новини.

От Нострадамус до Илон Мъск

Допълнително масло в огъня наливат и предупрежденията на някои от най-известните фигури в технологичния свят.

Илон Мъск многократно е определял неконтролирания свръхинтелект като потенциална екзистенциална заплаха. Дарио Амодей от Anthropic, ръководители и изследователи от други големи компании също са призовавали за повече защитни механизми при разработването на все по-мощни модели.

След публичните думи на Коксън неговите опасения бяха подкрепени и от хора, занимаващи се именно с безопасността на изкуствения интелект. Според едни прогнозите за катастрофален сценарий са крайни, а според други рискът не бива да бъде пренебрегван.

Точно тази смесица от реални технологични страхове и загадъчни текстове от XVI век превърна старото четиристишие в нов интернет феномен.

Предсказание или просто съвпадение

На Нострадамус през годините са приписвани „предсказания“ за редица исторически трагедии - от войни до смъртта на принцеса Даяна и атентатите от 11 септември. В почти всички случаи връзката се прави след събитието чрез свободно тълкуване на двусмислените му стихове.

С изкуствения интелект ситуацията е същата. Никой не може да твърди сериозно, че човек от XVI век е описвал компютърни модели, невронни мрежи или бъдещи машини. Но образът на „нов мъдрец със самотен мозък“, който може да стане безсмъртен, звучи достатъчно необичайно на фона на днешната технологична революция, за да накара въображението да заработи.