Пет вещи на входа гонят късмета от дома

Когато хората подреждат дома си, най-често влагат най-много внимание в хола, кухнята или спалнята. Много по-рядко обаче се замислят за входа - мястото, което първо посреща и стопаните, и гостите. Именно там, според фън шуй, започва движението на жизнената енергия, късмета и благополучието в дома.

В източната традиция входната зона е известна като „устата на ци“ - мястото, през което в жилището навлизат положителните влияния. Ако коридорът е задръстен, хаотичен или натоварен с неподходящи предмети, този поток може да бъде блокиран. Според Glamour има няколко особено чести грешки, които хората допускат точно там, където не бива.

Огледало срещу входната врата

Огледалото е почти задължителен елемент в антрето. То е практично, удобно и помага за последен поглед преди излизане. Според фън шуй обаче мястото му е решаващо.

Ако огледалото е поставено точно срещу входната врата, то символично „връща“ добрата енергия обратно навън. Според това разбиране късметът и възможностите влизат в дома, но вместо да се разпространят из пространството, се отблъскват и излизат обратно през вратата.

По-подходящият вариант е огледалото да бъде разположено встрани - на лявата или на дясната стена на коридора. Така то не пречи на енергийния поток, а остава функционална част от пространството.

Сухите цветя носят усещане за застой

Растенията обикновено правят дома по-жив и уютен, но изсъхналите букети, увехналите саксии и старото попури имат точно обратното значение според фън шуй.

Всичко загубило жизненост се свързва със застояла енергия. Тя се асоциира с умора, липса на мотивация и финансов застой. Сухите цветя се възприемат и като символ на вкопчване в миналото - в неща, които вече са приключили, но продължават да заемат място.

Експертите съветват входът да се освежи с живи и здрави растения, ако условията го позволяват. Подходящи са устойчиви видове с плътни зелени листа, които създават впечатление за растеж и стабилност.

Купищата обувки задръстват входа

Една от най-честите гледки в много домове са обувки, струпани до вратата, якета по столове, чанти, чадъри и различни вещи, оставени „за малко“, но превърнали се в постоянна част от коридора.

Според фън шуй безпорядъкът в антрето обърква и спира движението на положителната енергия. Обувките носят прах и символично напрежението от външния свят, а когато са разхвърляни навсякъде, още от прага се създава усещане за хаос.

Решението е сравнително просто - обувките да се прибират в затворени шкафове, а на закачалките да остава само най-необходимото за сезона. Колкото по-свободно и подредено е пространството около входната врата, толкова по-добре според принципите на фън шуй.

Счупените вещи задържат миналото

Понякога спуканата ваза, отчупената декорация или часовникът, който отдавна е спрял, остават в коридора с месеци. Според източното учение това не са безобидни подробности.

Спрелият часовник символизира застой и внушава, че нещо в живота е блокирало. Счупените предмети пък носят усещане за разпад и занемаряване и според вярванията могат да пречат на новите възможности да влязат в дома.

Затова правилото е ясно - ако нещо се счупи, то трябва да бъде поправено или премахнато. Часовниците трябва да работят, а вещи, които отдавна са загубили предназначението си, не бива да стоят на входа.

Мрачните картини също не са добра идея

Декорацията в коридора задава първото емоционално внушение за целия дом. Ако на входа висят изображения на бурно море, самотни фигури, ловни трофеи или други агресивни и тъжни сцени, атмосферата може да стане тежка още от прага.

Според фън шуй подобни символи създават защитна и конфликтна енергия. Вместо гостът или стопанинът да се почувства добре дошъл, пространството подсъзнателно внушава напрежение, тревога или самота.

Много по-подходящи са картини с природа, светли пейзажи, растения, спокойни сцени и символи на растеж и изобилие.

Защо входът е толкова важен

Антрето често е малко и подценявано пространство, но именно то задава първото усещане за дома. Ако е чисто, светло и подредено, създава чувство за лекота и спокойствие. Ако е претрупано и мрачно, това усещане лесно се пренася и в останалата част от жилището.

Фън шуй и редица народни вярвания се срещат в една проста идея - каквото посреща човека на прага, до голяма степен определя и настроението на дома.

Затова понякога не са необходими скъпи ремонти. Преместването на огледалото, изхвърлянето на счупените предмети, прибирането на обувките и добавянето на живо растение могат да бъдат достатъчни, за да стане входът по-светъл, подреден и приветлив.