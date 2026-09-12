Въздушният змей дойде. Късметлии са четири зодии

Влязохме в един от най-благоприятните периоди на годината по разположение на звездите.

От днес до вторник вечер в небето ще се формира конфигурация, която астролозите наричат Въздушен змей.

Меркурий, Уран и Плутон са в три въздушни знака и образуват голям тригон – затворен триъгълник от хармонични аспекти.

Нептун, от своя страна, се намира срещу Меркурий и е свързан чрез благоприятни аспекти с Уран и Плутон.

На картата цялата структура наистина прилича на хвърчило.

Периодът е много подходящ за обмен на информация, идеи, преговори, познанства и неочаквани интелектуални пробиви.

Интуицията ще стане по-силна, но с нея ще се увеличи фантазиите, самоизмамата и склонността да се възприемат пожелателно мислене за реалност.

Полезно е да се върнете към трудни преговори, да търсите нестандартно решение, Но е опасно да се вземат финансови решения само на базата на интуиция, да се вярва в силни обещания и да се измислят чувствата на другите.

Най-големите късметлии

Основните късметлии ще бъдат представители на въздушния елемент – Близнаци, Везни и Водолей. Конфигурацията може да им донесе важна идея, запознанство или предложение.

Овен също ще бъде в центъра на събитията, но ще трябва да различи истинското желание от красивата илюзия.

Близнаци

Възможно е да те осени ярка идея, да дойде внезапно познанство или творчески пробив. Позволи си да направиш нещо, което преди не си имал смелост, но не обещавай повече, отколкото можеш да изпълниш.

Везни

Живакът е в твоя знак, така че правилните думи ще бъдат намерени с времето. Това е добро време за преговори, признания и представяне на идеите си. Просто не се опитвай да угодиш на всички – решението ти трябва да ти е подходящо на първо място.

Водолей

Новата информация може да промени възгледа ви за бъдещето, образованието, пътуванията или професията. Не се придържайте към стар план само защото вече сте вложили много енергия в него, смело развийте новите идеи и ще спечелите.