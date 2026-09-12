Пребори рака. И се влюби в естествената си красота

Памела Андерсън отново привлече всички погледи с впечатляваща визия. 59-годишната актриса се появи на благотворителната вечеря на фондация Kering в Ню Йорк в смела черна рокля на Gucci, която съчетаваше класическа елегантност с доста дръзки детайли. И без грам грим. След като пребори рака, хубавицата, по която десетилетия наред въздишаха мъжете от цял свят, се влюби в естествената си красота. И отказа грима.

Събитието Caring for Women Dinner се проведе на 10 септември в рамките на Седмицата на модата в Ню Йорк. Гала вечерята има благотворителна цел и събира средства за организации, работещи за прекратяване на насилието срещу жени и деца. Тази година събитието е набрало над 5 милиона долара.

Андерсън избра дълга черна рокля от Gucci с дълги ръкави и висока яка. На пръв поглед тоалетът изглеждаше сдържан и класически, но дизайнът криеше впечатляващ акцент.

От едната страна роклята беше с изключително висок разрез, достигащ до бедрото, който разкриваше крака на актрисата при всяка нейна крачка. Моделът беше допълнен и от гол гръб, което придаваше още по-дръзко излъчване на визията.

Роклята е част от колекцията Gucci за есен 2026 г. и е създадена от новия артистичен директор на модната къща Демна.

Към нея Андерсън добави прозрачни черни чорапи, лъскави черни обувки на висок ток и блестяща малка чанта, също от Gucci.

Както и при много от последните си публични появи, актрисата заложи на минимален грим. Тя подчерта естествения си вид с дискретен грим и остави платиненорусата си коса на меки, обемни къдрици.

Това се превърна в един от отличителните елементи на новия стил на Андерсън, която през последните години все по-често се появява на червения килим с минимален грим.

Появата в Ню Йорк идва само дни след завръщането на Андерсън от Филмовия фестивал във Венеция, където тя представи новия си филм Place to Be.

По време на фестивала актрисата впечатли с поредица от ярки тоалети. Сред тях бяха рокля в коралово розово на Oscar de la Renta, ефектна оранжева рокля на Calvin Klein и елегантен модел на Carolina Herrera.

В Ню Йорк обаче Андерсън избра напълно различна посока – черно, драматичен силует и смел разрез.Тя пребори рака.

На вечерята на Kering присъстваха редица известни личности, сред които Салма Хайек, Дакота Джонсън, Симон Байлс и Парис Хилтън. Гостите бяха облечени с модели на модни къщи, собственост на групата Kering, сред които Gucci, Balenciaga и Valentino.