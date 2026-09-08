Пет големи филма превземат септември, FILMBOX+ stream подрежда силни есенни вечери

Септември идва със силна филмова селекция във FILMBOX+ stream, която събира на едно място награждавани драми, научна фантастика, романтика и истински истории за оцеляване. Сред акцентите са „Манчестър до морето“, „Първи контакт“, „Пасажери“, „Завръщането“, „Изгубен в планината в Мейн“ и „Коко преди Шанел“. Платформата е достъпна и чрез A1, а съдържанието може да се гледа на компютър, мобилни устройства и смарт телевизори. A1 потвърждава, че от 10 юни 2026 г. услугата FilmBox+ носи името FilmBox+ stream, без промяна в съдържанието или начина на ползване.

„Манчестър до морето“ - когато завръщането боли

Едно от най-силните драматични заглавия в селекцията е „Манчестър до морето“ (на кадъра горе). Лий Чандлър, изигран от Кейси Афлек, живее самотно и работи като чистач в Бостън, когато смъртта на брат му го принуждава да се върне в родния Манчестър-до-морето. Там го очаква не само скръбта, но и неочакваната отговорност да стане единствен настойник на племенника си Патрик, в чиято роля е Лукас Хеджис.

Завръщането на Лий към познатите места постепенно отваря раните от миналото, които са го разделили от съпругата му и от общността, в която е израснал. Лий и Патрик се оказват свързани от загубата на човека, който е държал семейството им заедно, и трябва да намерят начин да продължат живота си без него.

Ейми Адамс търси езика на извънземните

Съвсем различна, но също толкова емоционална история предлага „Първи контакт“. Дванадесет мистериозни извънземни кораба, наречени „черупки“, се появяват на различни места по света и човечеството трябва спешно да разбере защо са дошли.

Лингвистът д-р Луиз Банкс, изиграна от Ейми Адамс, се присъединява към екипа, натоварен със задачата да установи контакт с посетителите. Докато страхът и напрежението по света растат, тя постепенно прониква в непознатия им език и открива нещо, което може изцяло да промени представите й за времето, живота и най-важните човешки връзки.

Любов на космически кораб, от който няма изход

За зрителите, които търсят романтика, но в необичайна среда, FILMBOX+ stream предлага „Пасажери“. Космическият кораб „Авалон“ превозва хиляди души на 120-годишно пътуване към далечна планета, като всички пътници трябва да останат в хибернация почти до пристигането си.

Проблемът започва, когато Джим Престън, изигран от Крис Прат, се събужда цели 90 години по-рано. Той разбира, че е единственият буден човек на огромния кораб, а пред него се очертава перспективата да прекара целия си живот сам. Решението, което взема впоследствие, променя завинаги и съдбата на Аурора, в чиято роля е Дженифър Лорънс.

Ди Каприо влиза в битка със суровата природа

Сред най-драматичните предложения е „Завръщането“ - история за пределите на човешката воля и инстинкта за оцеляване. Действието отвежда зрителя в суровата американска пустош през XIX век, където ловецът Хю Глас, изигран от Леонардо ди Каприо, е тежко ранен след нападение от мечка.

Изоставен от част от спътниците си и оставен практически без шанс, Глас отказва да се предаде. Желанието да оцелее и стремежът му към възмездие го тласкат през огромни разстояния и нечовешки изпитания сред дивата природа.

12-годишно момче остава само в планината

Темата за оцеляването продължава с „Изгубен в планината в Мейн“, вдъхновен от истинската история на Дон Фендлър. През 1939 г. 12-годишното момче се отделя от семейството си по време на поход към върха на най-високата планина в щата Мейн.

В ролята на Дон е Люк Дейвид Блъм. Останало само сред суровата природа, детето трябва да разчита на собствената си смелост, издръжливост и инстинкти, за да оцелее и да намери пътя обратно към дома.

Преди Шанел да стане легенда

Септемврийската селекция предлага и поглед към живота на една от най-влиятелните личности в историята на модата. „Коко преди Шанел“ връща зрителя към годините, когато Габриел „Коко“ Шанел все още не е световноизвестното име, което по-късно ще преобърне представите за женски стил.

Одре Тоту влиза в образа на бъдещата дизайнерка, а филмът проследява пътя й от скромното начало до първите опити да създаде собствена естетика. Наред с модата историята обръща внимание и на любовта, отношенията и хората, които влияят върху решенията и постепенното изграждане на независимата й идентичност.

Есенни маратони на различни екрани

FILMBOX+ stream подрежда тези заглавия като част от тематичните си предложения за прохладните септемврийски вечери - от тежка семейна драма и контакт с извънземна цивилизация до любов сред звездите, борба за оцеляване и историята на жена, променила модата.

Платформата може да се използва през уеб, мобилното приложение за Android и iOS и на смарт телевизор. За клиентите на A1 услугата може да бъде активирана през „Моят A1“ като част от услугите Select, като операторът посочва и възможност за директен платен абонамент. Така зрителите могат да превърнат по-кратките дни и прохладните вечери в повод за филмов маратон - независимо дали търсят любовна история, мащабно приключение или кино, което остава дълго след финалните надписи.