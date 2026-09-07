Обичан актьор шокира: Остават ми 5 години живот

68-годишният актьор Брус Кембъл, най-известен с ролята си на Аш Уилямс във франчайза „Злите мъртви“, разказа откровено за прогнозата си по време на участието си в „Шоуто на Адам Карола“.

Кембъл, който не е разкривал публично от какъв вид рак страда, заяви, че настоящата му очаквана продължителност на живота е около 5 години, „плюс-минус“.

„Реших обаче, съвсем категорично, да живея с него, а не да умра от него“, каза Кембъл пред Карола.

Актьорът разказа, че умишлено избягва да прекарва твърде много време в проучване на диагнозата си или да чете за преживяванията на други хора със същото заболяване, предаде ABC News, пише bTV.

Кембъл добави, че би могъл да открие групи, в които членуват хиляди хора със същата диагноза, но е решил да не го прави. „Не бих се докоснал до това и с огромен прът.“

Вместо това Кембъл заяви, че се съсредоточава върху работата си и продължава с плановете за популяризиране на предстоящия си независим филм „Ernie & Emma“, на който е сценарист, режисьор, продуцент и изпълнител на главната роля.

„Продължавам напред. Имам филм за промотиране“, каза Кембъл. „Трябва да вземеш решение: „Добре, но трябва ли да спра всичко, което правя, заради това?“ Не.“

Актьорът добави, че в момента се чувства физически „перфектно“, въпреки че признава несигурността около заболяването си.

„Ракът ме плаши заради вторичните неща, които причинява“, каза той. „Не умираш от рака. Умираш от това, което ракът ти причинява.“

Кембъл за първи път публично разкри, че е диагностициран с рак през март в публикация в X. Тогава той обясни, че заболяването е „лечимо, но не и излечимо“.

„Извинявам се, ако това е шок - за мен също беше“, написа Кембъл в изявление, публикувано в социалните мрежи. Той заяви, че не възнамерява да разкрива допълнителни подробности за диагнозата, но иска феновете му да разберат защо професионалният му график ще се промени.

„Участията, конвенциите и работата като цяло трябва да отстъпят място на лечението“, каза той тогава.