Панаир на куклите в София. 26 световни спектакъла

Световни звезди на едно от най-древните изкуства гостуват в София от 12 до 19 септември Международният фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите“ представя 26 спектакъла от цял свят. Домакин, както винаги, е Столичният куклен театър. През осемте фестивални дни публиката ще се срещне с разнообразни форми и езици на съвременния куклен и уличен театър. В зала и под открито небе над 15 компании ще покажат представленията си подходящи за зрители от всички възрасти. Фестивалът ще превърне различни пространства на София в сцени и срещи между артисти и зрители. Официалното откриване на „Панаир на куклите“ 2026 е на 12 септември от 19 ч. със спектакъла „Чайка“ на белгийската театрална компания TCHAÏKA ASBL. Сред акцентите в програмата е премиерата на „Франкенщайн“ на Столичен куклен театър. Сценичната версия, режисурата и хореографията са на Хосе Пучадес (Пуча) и Хулиета Г. Роке от испанската театрална компания ZERO EN CODUCTA. Премиерата е на 13 септември от 19 ч. в салон „Гурко“ 14. Спектакълът предлага нов сценичен прочит на емблематичната история на Мери Шели и е едно от водещите заглавия в програмата на „Панаир на куклите“ 2026.

В рамките на тазгодишното издание на фестивала Столичен куклен театър ще отбележи и своя 80-годишен юбилей. По случай годишнината театърът ще представи специална поредица от събития, посветени на историята и постиженията през осемте десетилетия творческа дейност. Цялата програма на „Панаир на куклите“ 2026 може да бъде открита на сайта на театъра.