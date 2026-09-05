Легендарен хит от 70-те години за месеца септември отново е номер едно

Почти пет десетилетия след издаването си „September“ („Септември“) на Earth, Wind & Fire получи ново признание. Billboard постави песента на първо място в редакционната си класация за най-добрите песни, свързани със септември, съобщава Parade. Хитът е издаден през 1978 г. и отдавна е сред най-разпознаваемите композиции на американската група. Песента достига №1 в американската R&B класация и осмо място в Billboard Hot 100.

Песен, родена през 1978 г., но останала завинаги млада

„September“ е написана от Морис Уайт, Ал Маккей и Али Уилис. Любопитното е, че песента излиза през ноември 1978 г., въпреки че заглавието й и легендарният начален ред я свързват завинаги със септември.

Особено място в текста заема 21 септември. Датата се споменава още в началото и с годините се превръща в своеобразен символ за феновете на Earth, Wind & Fire.

Има ли тайна зад 21 септември

Години наред слушатели се питат дали датата е свързана с конкретно събитие, любовна история или спомен на някого от авторите. Съавторката Али Уилис разсейва мистерията в интервю за NPR през 2014 г.

По думите й зад 21 септември няма специална история. Датата просто е звучала добре в текста, пасвала е на ритъма и е имала правилния поетичен оттенък за песента.

А „ба-ди-я“ означава... нищо

Същата история стои и зад една от най-запомнящите се части на песента - „ба-ди-я“. Комбинацията няма конкретно значение, но се оказва идеална за мелодията и настроението.

Именно това първоначално озадачава Али Уилис, която искала думите в песните да носят ясно послание. Морис Уайт обаче настоявал, че звукът и емоцията понякога са по-важни от буквалния смисъл.

Billboard й даде ново първо място

Сега „September“ добавя още едно отличие към дългата си история. Billboard я обяви за най-добрата песен за септември в класация от девет заглавия от различни десетилетия и жанрове.

Изданието уточнява, че списъкът е редакционен избор и не е изготвен на базата на продажби, позиции в класациите или моментна търговска популярност.

Синатра и Нийл Даймънд също в списъка

Сред останалите песни в селекцията са „September in the Rain“ на Дина Уошингтън, „The September of My Years“ на Франк Синатра, „September Morn“ на Нийл Даймънд, „Pale September“ на Фиона Епъл и „September“ на Daughtry.

Въпреки силната конкуренция, хитът на Earth, Wind & Fire заема първото място и отново доказва колко трайно е присъствието му в популярната култура.

Стотици милиони гледания десетилетия по-късно

Популярността на песента продължава да расте и в дигиталната епоха. Видеоклипът й в YouTube е натрупал близо 898 млн. гледания към момента на публикуването на материала.

„September“ отдавна е излязла извън рамките на диско ерата и всяка година се връща в плейлисти, радиостанции и социални мрежи именно когато календарът стигне до септември.