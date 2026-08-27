Музикалният свят се събира в София

Между 14 и 16 октомври София отново ще се превърне в място за среща на музикалната индустрия от Балканите, Европа и света. Четвъртото издание на SoAlive Music Conference & Festival (SAMC) събира в града над 300 лектори и представители на водещи компании, фестивали, агенции, музикални платформи, медии и организации от индустрията, за да разговарят за промените, които вече пренареждат музикалния бизнес, и за възможностите, които се откриват пред артистите и компаниите от региона.

Само за три издания SoAlive се превърна в една от най-значимите професионални музикални платформи в Югоизточна Европа. През 2025 г. конференцията привлече над 1000 делегати от 57 държави, а през тази година международният ѝ обхват продължава да се разширява. София ще посрещне представители на компании и организации като Spotify, Apple Music, Deezer, The Orchard, Universal Music, Beggars Group, Goldenvoice – компанията зад Coachella и Stagecoach, Sziget, EXIT, Electric Castle, FKP Scorpio, WME, UTA и X-ray Touring, както и множество независими лейбъли, издателства, фестивали, агенции и медии.

Зад тези имена стои една по-голяма промяна, а именно Югоизточна Европа все по-ясно се превръща от пазар, който следва международните тенденции, в регион, който сам започва да ги създава. Именно това е и една от историите, които SoAlive разказва вече четвърта година: какво се случва, когато артистите, компаниите и професионалистите от Балканите получат директен достъп до хората, които вземат решенията в глобалната музикална индустрия.

„Само за три години София се превърна в мястото, където Балканите се срещат със света. Тази година събираме на едно място хората, които оформят глобалната музикална индустрия – платформите, фестивалите и независимите компании, определящи това, което предстои, заедно с най-вълнуващите изгряващи таланти на региона. Югоизточна Европа вече не е в периферията на картата, тя става част от основния кръг“, казва Рут Колева, основател на SoAlive Music Conference & Festival.

Програмата на SAMC 2026 естествено следва тази промяна. В центъра ѝ са въпроси, които в момента променят правилата на музикалния бизнес, и по конкретно как изкуственият интелект ще промени създаването и разпространението на музика, как ще се защитават авторските и сродните права, какво се случва с независимата дистрибуция и кои са новите възможности за артистите отвъд традиционните модели. Ще се говори и за бъдещето на живата музика, новата фестивална карта на Европа, синхронизацията и музикалната супервизия, както и за ролята на медиите и човешкия вкус в индустрия, в която все повече решения се вземат от алгоритми.

Сред ключовите участници е Scott Cohen, съосновател на The Orchard – компанията, която се превърна в един от пионерите на дигиталната музикална дистрибуция, а по-късно и първият Chief Innovation Officer на Warner Music Group. В София той ще говори за бъдещето на музиката, платформите и технологиите в разговор с Gordon Masson от IQ Magazine.

В програмата са още Henry Huerta, Talent Buyer в Goldenvoice; Thomas Golubić, четирикратно номиниран за „Еми“ музикален супервайзор, познат с работата си по Breaking Bad и Better Call Saul; Ruth Barlow, Director of Live Licensing в Beggars Group и председател на AIM; Sylvia Frlić от FKP Scorpio; Tamás Kádár, главен изпълнителен директор на Sziget; Nick Halkes, A&R директор, работил по създаването на XL Recordings и Positiva; и Chris Sampson, Head of Booking в Spotify.

Тази година обаче картата на SoAlive се разширява и на изток. Специалният фокус „East of the Future“ ще свърже музикалната индустрия от Югоизточна Европа с представители на Япония, Китай, Тайланд и други пазари от Азиатско-тихоокеанския регион. Сред тях са Kulture от Япония, Alchemist Group Asia от Китай, Symphonic от Югоизточна Азия и Monday Blues от Тайланд. Идеята е не просто да се говори за нови пазари, а да се създадат реални връзки между артисти, компании и професионалисти от двата региона, от букинг и дистрибуция до международно позициониране и изграждане на трансгранични кариери.

София ще бъде и домакин на специален повод за европейската независима музикална сцена – 25-годишнината на IMPALA, асоциацията, която представлява независимите музикални компании в Европа. Честването в рамките на SoAlive поставя Централна, Източна и Югоизточна Европа в центъра на разговорите за бъдещето на независимата музика и показва все по-важната роля на региона в европейската музикална екосистема.

В тази картина своето място има и България. Специален keynote ще има DARA, която се превърна в едно от разпознаваемите лица на новата българска поп сцена и в символ на поколение артисти от региона, които търсят международна публика и възможности извън традиционните пазари. Нейното участие е част от по-широкия разговор за новата география на попмузиката и за това как Балканите все по-уверено намират собствен глас на международната сцена.

Но SoAlive не се случва само зад затворените врати на конференционните зали. Паралелно с професионалната програма в различни клубове и концертни пространства в София ще се проведе шоукейс фестивал с над 50 живи изяви на артисти от България, Балканите и Европа. Всички концерти са с безплатен вход, така че международната музикална индустрия и градската публика да се срещнат на една и съща сцена.

Това е и съществена част от модела на SoAlive – артистите не просто да бъдат представени пред професионалисти в панел или презентация, а да бъдат чути на живо от представители на фестивали, агенции, лейбъли, издателства, медии и музикални платформи. За публиката пък фестивалът е възможност да открива нова музика от България и Европа в различни пространства из София.

В рамките на трите дни градът ще бъде и спирка от един по-широк международен музикален маршрут. Партньорството с RADAR от Мадрид и връзката с WOMEX създават възможност за международните делегати да комбинират няколко ключови събития от европейския музикален календар и да откриват нови пазари и артисти в региона.

SoAlive Music Conference & Festival 2026 се провежда с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития, Министерството на културата - Културен календар и Европейския съюз.

Четвъртото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се проведе 14–16 октомври 2026 г. в София. Достъпът до професионалната програма е с SAMC Full Access PRO Pass, а всички концерти от шоукейс фестивала са безплатни и отворени за публиката.