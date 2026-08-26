Една забравена мебел отново превзема малките кухни

Кухненските пейки, познати от старите ъглови комплекти, отново се връщат сред интериорните тенденции през 2026 г., но в доста по-модерен вариант. Причината е практична - те позволяват неизползвани стени, ниши и пространства под прозорци да се превърнат в пълноценна зона за хранене, работа или учене. Особено полезни са в малки кухни, където всеки сантиметър има значение. За да бъдат наистина удобни обаче, конструкцията трябва да бъде планирана по човешките размери, а не само според свободното място.

Първо се смятат височината и дълбочината

Най-важният размер е готовата височина на седалката - приблизително 43-46 см от пода. В това число трябва да влезе и възглавницата, която обикновено е дебела около 5-8 см. Ако основата бъде направена твърде висока, след тапицирането човек ще седи неудобно спрямо масата.

При дълбочината също повече невинаги означава по-добре. Цялата конструкция може да достига около 55-61 см, но част от това пространство се заема от облегалката и тапицерията. Прекалено дълбоката седалка оставя краката без добра опора и е особено неудобна за деца и по-ниски хора.

Облегалката не е добре да бъде напълно вертикална. Лек наклон назад от около 10-15 градуса обикновено създава по-естествена позиция при продължително седене. Общата височина на пейката с облегалката най-често е между 76 и 91 см.

Масата може да провали добрата конструкция

Стандартната височина от около 74-76 см е подходяща за повечето подобни кътове. По-важен обаче се оказва начинът, по който е поставена масата. При L-образна пейка четири крака в ъглите могат сериозно да затруднят сядането и ставането.

Затова кръгла или овална маса с централен крак често е по-добрият избор. Ориентировъчното разстояние от облегалката до близкия ръб на плота трябва да бъде около 46-51 см, а надвес от 5-13 см осигурява повече място за коленете.

Добър тест преди поръчката е размерите да се отбележат с хартиено тиксо върху пода и да се изпробват с обикновен стол. Така проблемите се виждат още преди да бъде изработена мебелта.

Правата пейка е най-практична

Пейка по една стена с два или три свободни стола отсреща остава най-гъвкавият вариант. Масата може да се мести, лесно се добавят още места, а никой не остава блокиран в ъгъла. Решението е особено подходящо за тесни кухни.

L-образната конструкция използва по-добре свободния ъгъл и събира повече хора, но най-вътрешното място обикновено е неудобно. До него се стига по-трудно и често останалите трябва да стават, за да пропуснат седящия там. Затова този ъгъл не трябва да се брои като основно място при планирането.

Свободно стоящата пейка е друг добър вариант, когато не се търси трайно решение. Тя не използва пространството толкова прецизно, колкото мебелта по поръчка, но може лесно да бъде преместена и е подходяща за жилища под наем.

Под седалката може да се скрие сериозен обем

Едно от големите предимства на пейката е мястото за съхранение. При дължина от 150-200 см под седалката може да се оформи значителен шкаф.

Повдигащият се капак е подходящ за сезонен текстил, покривки и вещи, които рядко се използват. За ежедневни предмети по-доброто решение са чекмеджетата, защото се отварят, без да се местят възглавници или хора.

При достатъчно пространство могат да се комбинират двата варианта - чекмеджета в леснодостъпните части и голямо отделение в ъгъла.

Под прозореца има две важни ограничения

Пейката под прозорец е ефективен начин да се използва ниска стена и да се запази усещането за простор. Ако отдолу има радиатор обаче, конструкцията трябва да осигурява необходимата циркулация на въздуха и да спазва изискванията на производителя на отоплителното тяло.

Внимание е необходимо и при външни стени с конденз или влага. Плътно прилепнала мебел с текстил може да ограничи циркулацията на въздуха и да задълбочи съществуващ проблем.

Материята трябва да издържа на всекидневна употреба

В семейна кухня практичността е по-важна от ефектната тапицерия. При деца е добре да се избират здрави и лесни за почистване тъкани със сваляеми калъфи.

При куче или котка е по-разумно да се избягват материи с много отворена плетка, в която ноктите се закачат лесно. Меланжираните платове прикриват по-добре космите и малките петна.

Не всяка малка кухня печели от пейка

Вградената конструкция има смисъл най-вече когато използва пространство, което иначе би останало празно - ниша, еркер, свободна стена, ъгъл или зона под прозорец.

Ако заради нея проходът стане тесен или масата трябва да бъде притисната между шкафовете и движението в кухнята, по-добро решение може да бъде малка кръгла маса с обикновени столове. Завръщането на кухненската пейка работи най-добре там, където тя действително освобождава пространство, а не просто следва модата.