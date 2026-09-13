Една забравена мебел отново превзема малките кухни
Вградената пейка пести място и крие място за съхранение, но размерите са по-важни от красивата тапицерия
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Вградената пейка пести място и крие място за съхранение, но размерите са по-важни от красивата тапицерия
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Идеята е цялата градинка в "Гео Милев" да носи името на великата актриса
Снимки с необичайното явление се разпространяват в социалните мрежи
Пейката на баща и син Славейкови беше реставрирана и отново е на площада
Стара Загора. Дървена пейка-люлка за двама вече радва посетителите на т.нар. Мечешка поляна близо до административната сграда в старозагорския зоопарк...