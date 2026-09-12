Банята вече не е само бяла и синя. Друг цвят идва на мода
Дизайнерите го харесват заради топлината, характера и силното присъствие, което придава на малките пространства
Следете всички новини, анализи и коментари за Интериор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дизайнерите го харесват заради топлината, характера и силното присъствие, което придава на малките пространства
Дизайнерите използват все повече леки прегради, когато мястото е ограничено, но изборът зависи от това дали търсите само уединение или и тишина
Дизайнерите сменят лъскавите повърхности с кремави тонове, текстури и по-мек контраст
Лошото осветление, купчините обувки и прекалено многото открито съхранение могат да развалят първото впечатление от дома
Вградената пейка пести място и крие място за съхранение, но размерите са по-важни от красивата тапицерия
Дървото запазва първото място, но тъмните тонове и старите геометрични шарки се завръщат с нова сила
Скрити профили, завеси от тавана и автоматично управление променят начина, по който оформяме прозорците
Актрисата превърна къщата си в истински оазис след 3 години чакане
Те са ценени заради комфорта при ходене и лесния монтаж
Антични и рециклирани паравани превръщат обикновеното помещение в място за почивка
Много хора по света вече бягат от градовете в т. нар. tiny houses, снабдени с всички удобства и уют
Дори в изключително ограничено пространство може да се постигне ефектът на стерилен минимализъм
Докумените и кухненските уреди да са по места
Красивият дом може бързо да се превърне в неудобен и дори опасен капан
Най-добрите частни клубове само за членове в Лондон
Правилното комбиниране играе важна роля за цялостната визия
Гумените стелки ще запазят интериора чист, но и увеличават комфорта и практичността при ежедневна употреба
Време е за разчистване и промяна
Светлинният дизайн може да промени оптически размера на пространството и да подобри настроението
Най-актуалните цветови палитри са вдъхновени от естествените текстури, материали и суровини