Край на стерилната кухня. Белият интериор става по-топъл

Белите кухни няма да изчезнат, но онзи стерилен интериор отпреди десетина години вече губи позиции. Дизайнерите все по-често заменят студеното ярко бяло с кремави и бежови оттенъци, а към тях добавят дърво, камък и по-топли метали. Идеята е кухнята да изглежда уютна и живяна, а не прекалено лъскава и безлична.

По-меко бяло вместо снежно

Студените бели бои вече отстъпват място на по-топли нюанси с лек кремав, бежов или сивкав подтон. Те стоят по-естествено до дървени шкафове, месингови дръжки и каменни плотове.

Важно е цветът да се гледа заедно с пода, плота и мебелите. Едно бяло може да изглежда чудесно до мрамор, но твърде сиво до топло дърво.

Текстурата прави кухнята жива

Най-бързият начин една бяла кухня да изглежда остаряла е всичко в нея да бъде еднакво. Затова дизайнерите добавят дърво, мазилки, естествен камък, релефни плочки, матови повърхности и дори греди.

Малки детайли като интересен аспиратор, ламперия на острова или декоративно осветление също помагат кухнята да изглежда по-индивидуална.

Камъкът вече е по-спокоен

Силно контрастните плотове с огромни шарки постепенно отстъпват. На тяхно място идват мрамор и кварцит с по-фини жилки и по-ненатрапчив рисунък.

Така кухнята остава интересна, но не натоварва окото и по-трудно излиза от мода.

Гърбът на кухнята става акцент

Едно от най-подходящите места за малко характер е кухненският гръб. Там все по-често се използват ръчно изработени плочки, текстуриран камък или по-интересен десен.

Това позволява белите шкафове да останат класически, без цялата кухня да изглежда скучна.

Металите вече не трябва да са еднакви

Месинг, полиран никел и други по-топли метални покрития могат спокойно да се комбинират. Така интериорът изглежда по-естествен и не толкова нагласен.

Същото важи и за цвета - малък контрастен акцент върху острова, по-тъмен под или дървен шкаф може напълно да промени бялата кухня.

Дървото отново се връща

Естествените дървени шкафове и плотове отново стават все по-желани. Те могат да се комбинират с бяло, без кухнята да изглежда старомодна.

Новата идея е проста - белият цвят остава, но вече не е сам. До него идват топлина, текстура и малко повече характер.