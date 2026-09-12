Край на стерилната кухня. Белият интериор става по-топъл
Дизайнерите сменят лъскавите повърхности с кремави тонове, текстури и по-мек контраст
Следете всички новини, анализи и коментари за Дизайнери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дизайнерите сменят лъскавите повърхности с кремави тонове, текстури и по-мек контраст
Вграденото бюро се връща като място за лаптоп, домашни задачи, поща, ключове и обща зарядна станция за цялото семейство
Най-търсени на пазара са авторските бижута на дизайнери, коментира експертът Мирела Ненчова
Алуминиевите профили, доскоро свързвани главно с луксозни сгради, печелят позиции заради здравината и модерния си вид
Интериорни дизайнери разкриха кои уж луксозни решения разрушават спокойствието и уюта в стаята
Многофункционалните мебели и използването на стените освобождават ценни квадратни метри
Дизайнерите заменят строгите линии и масовите решения с дърво, камък, извивки и характер
Дизайнерите си тръгват един по един
Каза на висок глас как да живеят беларусите
Холивудските актриси Ума Търман, Памела Андерсън, супермоделите Синди Крауфорд, Наоми Кембъл носят негови модели
Италианският дизайнер Сабато де Сарно беше назначен за творчески директор на "Гучи"
Провокацията е нейният стил, модните й ревюта носят обществени послания
В Европа най-заклетите съперници са Италия и Франция
Гост дизайнери от цял свят покоряват най-грандиозната сцена в страната на 19.09 в зала EFE на хотел Маринела
Събиитето ще събере на едно място талантливи български и световни дизайнери
Студенти от специалност „Мода" на Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград показаха артистичност, красота и нови креативни идеи с етно пър...
Майката на Крисия представя колекция макиаж Италианският дизайнер Салваторе Куоколо ще пристигне с яхта и ще е част от най-голямото модно събитие в н...
Италианският дизайнер Салваторе Куоколо ще пристигне с яхта и ще е част от най-голямото модно събитие в началото на лятата „Модна фиеста", която ще се...
Министър Ивайло Калфин награди с плакет и грамота студенти, възпитаници на дизайнера-преподавател Мария Онтева. Студентите от Югозападния университет...
90% от учебните им програми е работа по модни проекти за Maserati, Swarovski, Versace Две от най-добрите дизайнерски академии в света - Nuova Accadem...