Трус в Apple, големи рокади

Индустриалният дизайнер Абидур Чоудхури, който работи в Apple повече от шест години, напусна компанията и премина в стартъп, занимаващ се с разработването на изкуствен интелект, пише Bloomberg.

Напускането му е част от големите промени, които текат в корпорацията. Самият той заемаше видна позиция в екипа по продуктов дизайн, като беше

един от ключовите участници в проекта iPhone Air. През септември той представи устройството по време на официалната видео презентация на Apple, в която бе подчертана значимата му роля в създаването на модела.

След напускането на Джони Айв, съставът на дизайнерския екип на Apple беше значително обновен: повечето от бившите служители или прекратиха кариерата си, или преминаха в други компании.

По-рано главният оперативен директор Джеф Уилямс, който отговаряше за дизайна, също напусна Apple. След това екипът на Уилямс отиде директно при изпълнителния директор Тим Кук.

Ултра тънкият смартфон на Apple, който замени версиите Plus не оправда очакванията.

След катастрофалните му продажби, Apple реши да отложи пускането на следващото поколение. Новият модел трябваше да бъде представен заедно с iPhone 18 Pro през есента на 2026 г., но сега е отложен за неопределено време.

