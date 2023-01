Вивиан Уестууд получила рицарско звание без гащи

Пробвам дали човек може да постави прът в системата, казва пънк кралицата на модата

Провокацията е нейният стил, модните й ревюта носят обществени послания

На 29 декември 2022 г. светът изгуби модната кралица Вивиан Уестууд - един от най-влиятелните дизайнери на XX и XXI век. Тя извоюва своята слава през 70-те години на миналия век със своя бунтарски дух, като наложи пънка и ню уейв стила в модата.

Британката, която за едни бе гений, а за други - просто луда жена, почина заобиколена от семейството си в дома си в Южен Лондон, съобщиха от модната й къща.

"Ще продължа с Вивиан в сърцето. Работихме заедно до края и тя ми даде толкова много. Благодаря ти, любима", заяви съпругът на дизайнерката Андреас Кронталер.

Модните ревюта на Вивиан Уестууд винаги носеха обществени послания. Тя има две рицарски звания (Commander of British Empire и Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). Носи титлата Dame (Дама). Освен това два пъти е обявявана за най-добър британски моден дизайнер.

Преди суматохата, бюстиетата и подплънките

Вивиан Изабел Суайр е родена на 8 април 1941 г. в село Тинтуисъл, Чешър, в семейството на работник от фабрика за колбаси и зарзаватчийка. През 1957 г. семейството й се мести в лондонското предградие Хароу. Вивиан посещава курс по сребърна бижутерия в училището по изкуства Хароу (сега Уестминстърския университет). След това се записва в колеж за секретарки, а по-късно се обучава за учителка. През 1961 г. среща Дерек Уестууд, чирак във фабрика, и се омъжва за него година по-късно. През 1963 г. се ражда синът им Бенджамин Уестууд. Родителите му се разделят когато той е на 3 г.

През 1967 г. се ражда вторият син на Вивиан - Джоузеф Коре. Баща му е Малкълм Макларън.

Двете й момчета израстват заедно в Южен Лондон, където тя преподава в основно училище. "Бях много добър учител. Винаги съм харесвала децата, които всички останали смятаха за трудни - малките бунтовници", казва Уестууд пред "Гардиън" през 2007 г., пише Vogue.

Гумени рокли, скоби за зърна и обувки с шипове

През 1971 г. Уестууд и Макларън отварят бутик на King's Road, наречен Let It Rock, където продават сувенири. Там започват да изработват екстравагантни костюми, а по-късно обличат пънк бандата Sex Pistols. По същото време започват да продават тениски с провокативни надписи, оформени от пилешки кости, както и панталони с ципове отпред. По-късно се появяват фетишистките гумени рокли, скоби за зърна и обувки с шипове. "Имах репутацията на секс маниак, а не съм", казва Уестууд. "Обичам този цитат на Джийн Шримптън: "Сексът никога не е бил на първо място в списъка ми с приоритети", добавя тя.

През 1981 г., преди да се разделят, Уестууд и Макларън проектират емблематичната колекция "Pirate". В нея впечатляват блузите с широки ръкави, твърдите филцови шапки и жакардовите панталони.

"Дрехите ми промениха начина, по който изглеждаха хората", казва Уестууд за някои от нейните забележителни колекции, включително "Buffalo" и "Nostalgia of Mud" от 1982 г. "Аз съм месиански настроена към пънка, пробвам дали човек може да постави прът в системата по някакъв начин. Но разбрах, че няма подривна дейност без идеи. Не е достатъчно да искаме да унищожим всичко", казва тя.

Само няколко години след първото й шоу в Париж през 1983 г., модните критици наричат моделите на Уестууд "британски отговор на Кристиан Лакроа в Париж", приписвайки й заслугата за възраждането на британската модна сцена. През 1989 г. издателят на Women's Wear Daily Джон Феърчайлд описва Уестууд като "Алиса в страната на чудесата на модата" и я определя като един от шестте най-влиятелни дизайнери на 20-ти век. Същата година Уестууд се облича като действащия британски министър-председател Маргарет Тачър за корицата на Tatler, носейки костюм на Westwood, който Тачър е поръчала, но все още не си е получила.

Уестууд си запазва място в историята на модата. Нейните развяващи се пиратски ризи са вдъхновени от стила на 17-ти век, а роклите й а ла императрица Жозефина и изобилието от корсети напомнят за 18-ти век. Името на Уестууд е свързано и с някои от най-запомнящите се моменти в модата. Сред тях е сюжетът с Наоми Кембъл с лилави платформи от кожа на питон през 1993 г., която пада на котешката пътека, както и почти голата Кейт Мос, която яде сладолед, докато носи минипола, шапка и токчета /пролет 1995 г./

Забавления с кралицата

Известно е, че Уестууд не носи гащи, когато получава своето рицарско звание от кралица Елизабет II през 1992 г. "Исках да покажа тоалета си и завъртях полата. Не ми хрумна, че тъй като фотографите бяха почти на колене, резултатът ще бъде по-бляскав, отколкото очаквахЕ Чух, че снимката е забавлявала кралицата", казва Уестууд. Тя става Дама /Dame/ през 2006 г. и нейните модели са носени от клиенти като Камила и кралицата. Американската певица и актриса Майли Сайръс се омъжи за Лиъм Хемсуърт, облечена в рокля на Уестууд през 2018 г. Ходовете на Вивиан с Нейно величество обаче винаги са били рисковани. За да отбележи сребърния юбилей през 1977 г., дизайнерката пробива с безопасни игли устните на лицето на кралицата върху снимка и я отпечатва на тениските God Save the Queen, предназначени за Sex Pistols.

Изложба в чест на Уестууд беше открита в Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк през 2002 г. През 2004 г. Музеят на Виктория и Албърт в Лондон организира ретроспективна изложба и Уестууд печели наградата Британски моден дизайнер на годината през 1990, 1991 и 2006 г. от Британския моден съвет. През 2007 г. тя получи наградата на BFC за изключителни постижения в модния дизайн, а през 2018 г. - наградата Swarovski заради своята активност в битката срещу изменението на климата.

"Тя беше провокатор и човек с дълбоко разбиране за това, което кара родината й да пулсира: тази специфична британска смесица от история, класа, пол, романтизъм и традиция, която тя преработи в най-магическите дрехи", казва Анна Уинтур, глобален редакционен директор на Vogue.

Послания от котешката пътека

Котешката пътека на Уестууд се превърна в нейната политическа платформа. Тениските в колекцията й от пролетта на 2006 г. са с надписи: "Аз не съм терорист, моля, не ме арестувайте", а моделите в шоуто й през есента на 2008 г. носят послания за справедливи съдебни процеси за затворниците от Гуантанамо. Показвала е подкрепа за американската активистка и трансджендър Челси Манинг и за основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж, както и за политически партии, екологични благотворителни организации, включително Cool Earth и Greenpeace, както и за демонстрациите на Occupy през 2011 г.

"Опитваме се да кажем на всички, че краят на света е тук", каза Уестууд пред Women's Wear Daily зад кулисите на нейното шоу през пролетта на 2016 г., където са изписани плакати с лозунги "Фракингът е престъпление" и "Строгите икономии са престъпление". През 2014 г. Уестууд обръсна червената си коса, за да прикове погледите към повишаване на осведомеността за изменението на климата.

Тя се запознава с австрийския студент по мода Андреас Кронталер в края на 80-те години, когато преподава във Виенското училище за приложни изкуства. Двамата се женят през 1992 г. Партнират си под марката Westwood, а през 2016 г. той става творчески директор на лейбъла. Основната линия е преименувана на "Андреас Кронталер за Вивиен Уестууд".

Пиратските ботуши на Уестууд се връщат в светлината на прожекторите чрез Кейт Мос и Сиена Милър през 2000-те години, а поколението Z разграбва корсетите с отпечатани рококо картини от нейната колекция "Портрети". Винаги независима, нейната убеденост и всеотдайност не помръдват и на сантиметър.

"Притежавам собствена компания, никога не съм имала шефове, които да ми казват какво да правя или да се притесняват, ако нещо не се продаде. Започнах да правя дрехите си за малък магазин и затова винаги е имало хора, които да ги купуват. Бизнесът ми се разрасна, защото хората го харесаха", казва Вивиан пред Time през 2009 г.