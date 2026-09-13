Вивиан Уестууд получила рицарско звание без гащи
Провокацията е нейният стил, модните й ревюта носят обществени послания
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Провокацията е нейният стил, модните й ревюта носят обществени послания
Ако бъде признат за виновен в САЩ, Асандж го грози присъда от 175 години затвор
Модната икона Вивиан Уестууд обръсна главата си с цел да обърне внимание към дейност в борба срещу изменението на климата. Нестандартната британка се...