Седем грешки правят спалнята евтина и безвкусна

Спалнята трябва да бъде най-тихото и уютно място в дома, но няколко на пръв поглед луксозни решения могат да постигнат точно обратния ефект. Причината обикновено не е една голяма грешка, а натрупването на малки и безвкусни детайли, които правят интериора остарял, евтин и напрегнат.

Интериорни дизайнери посочиха пред Martha Stewart седем от най-честите пропуски при обзавеждането на спалнята. Сред тях са прекалено яркото изкуство, еднаквите мебели, лъскавите материи, малките килими и видимата навсякъде техника.

Твърде ярко и крещящо изкуство

Картините и декоративните произведения могат напълно да променят атмосферата в една стая. Това, което изглежда жизнерадостно и впечатляващо в хола, може да бъде прекалено натрапчиво в помещение, предназначено за почивка.

„Яркото, абстрактно и цветно съвременно изкуство често изглежда неуместно в спалнята“, обяснява дизайнерката Андреа Синкин.

Подобни произведения „електрифицират“ пространството, вместо да създават усещане за спокойствие. Проблемът не се ограничава само до цветовете, а и до безличния характер на масовите декорации.

„Картините от масовия пазар, предлагани от големите вериги, също трябва да се избягват. Те са безлични и им липсва характер“, допълва дизайнерката Олга Дойчен.

Вместо това експертите препоръчват лични произведения, фотографии и многопластови декоративни елементи, които подкрепят настроението на стаята, без да се борят за внимание.

Всички мебели са от една колекция

Спалня, в която леглото, гардеробът, скринът и нощните шкафчета изглеждат напълно еднакво, може да напомня повече на мебелен шоурум, отколкото на истински дом.

„Комплектите мебели категорично са забранени. Когато всичко е с един и същи цвят, текстура и форма, се чувствате по-скоро като в скучен хотел“, отбелязва Дойчен.

Готовите комплекти създават подреденост, но често лишават стаята от характер и индивидуалност.

По-доброто решение е смесването на различни материали, текстури и стилове. Дървено нощно шкафче може да бъде комбинирано с мека текстилна табла, а съвременен скрин – с винтидж лампа или кресло.

Именно лекото несъвпадение създава дълбочина, уют и усещане, че интериорът е оформян постепенно, а не купен наведнъж от каталог.

Планини от декоративни възглавници

Десетки възглавници върху леглото може да изглеждат впечатляващо на снимка, но в реалния живот често създават усещане за безпорядък и излишна претрупаност.

„Изглежда сякаш се стараете твърде много“, посочва Синкин.

Освен че затрупват леглото, декоративните възглавници трябва да бъдат махани всяка вечер и връщани всяка сутрин. Така красивият на пръв поглед детайл се превръща в неудобство.

Дизайнерите съветват да се заложи на по-сдържана композиция – възглавници за спане, няколко големи квадратни възглавници и една дълга акцентна възглавница.

Това е достатъчно, за да изглежда леглото завършено, без да напомня на претрупана витрина.

Лъскаво спално бельо и гланцирани повърхности

Блясъкът невинаги означава лукс. В спалнята огледалните мебели, гланцираните покрития и хлъзгавите синтетични материи могат да направят интериора евтин и студен.

„Огледалните повърхности и сблъскващите се шарки създават визуално напрежение, а спалнята трябва да действа успокояващо“, казва Дойчен.

Сатенът, силно блестящите покривала и синтетичните материи често изглеждат по-неестествено и натрапчиво от качествените матови текстили.

По-добрият избор са ленът, памукът, кадифето и вълната. Естествените материали придават мекота, топлина и усещане за истински комфорт.

Матовите повърхности също стареят по-добре и не отразяват натрапчиво светлината.

Прекалено малък килим

Размерът на килима е един от детайлите, които могат видимо да нарушат пропорциите на цялата стая.

„Килим, който е твърде малък, изглежда кичозно. Усещането е сякаш стаята се носи върху мъничък остров“, подчертава Синкин.

Малкият килим, поставен само пред леглото или между мебелите, раздробява пространството и кара дори голямата спалня да изглежда по-тясна.

Експертите препоръчват да се избере най-големият размер, който позволява помещението. Килимът трябва да влиза под леглото и нощните шкафчета и да остава видим отстрани и в долния край.

Така той свързва отделните мебели в една обща композиция и създава по-завършен и скъп вид.

Технологиите превземат стаята

Спалнята бързо губи интимността си, когато се превърне едновременно в домашен офис, фитнес зала и развлекателен център.

„Безпорядъкът е безвкусен. Бягаща пътека в ъгъла с планина от дрехи върху нея убива уюта. Дори телевизорът може да съсипе гледката, ако просто виси на празната стена“, предупреждава Синкин.

Монитори, кабели, зарядни устройства, спортни уреди и работни документи напомнят за задълженията и пречат на мозъка да свърже помещението с почивка.

Когато бюрото е неизбежно, дизайнерите препоръчват модел с вратички или капак, който може да скрие работното място в края на деня.

Телевизорът също трябва да бъде вписан в общата композиция – например над конзола, в мебелна рамка или сред други декоративни елементи, вместо да стои самотно върху празната стена.

Сляпо следване на тенденциите

Модните интериорни решения могат да изглеждат впечатляващо за кратко, но често остаряват още преди мебелите да са се амортизирали.

„Придържайте се към това, което обичате. Тенденции като акцентните стени зад таблата невинаги остаряват с грация“, заключава Дойчен.

Когато цялата стая е изградена около една популярна тенденция, тя бързо започва да издава точно в кой период е била обзаведена.

Според експертите по-разумно е основата на интериора да бъде вечна – меки неутрални цветове, качествена дървесина, естествени материи и мебели с изчистени форми.

Актуалните тенденции могат да присъстват чрез малки и лесно заменяеми детайли като лампи, покривала, вази или декоративни възглавници.

Дизайнерите, цитирани от Martha Stewart, подчертават, че истинската елегантност не идва от натрупването на скъпи и показни предмети. Тя се постига чрез баланс, сдържаност и внимателно подбрани вещи, които създават уют и отразяват характера на собствениците.



