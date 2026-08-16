Корнизите вече не са на мода. На какво окачват завесите сега?

Масивният дървен корниз или блестящата метална тръба с декоративни накрайници доскоро бяха важна част от интериора. Новата тенденция обаче върви в обратна посока - механизмът изчезва, а завесата остава да говори сама за себе си. Все по-често тя започва почти от тавана и стига до пода, без видимо закрепване. Резултатът е по-чиста линия, а помещението изглежда по-високо и спокойно.

Тенденцията се вижда ясно и през 2026 г. Сред актуалните решения са т.нар. wave завеси с равномерни меки гънки, монтирани върху таванни релси, а дизайнерите препоръчват завесите да се поставят близо до тавана, когато целта е визуално да се увеличи височината на помещението.

Завесата сякаш пада от тавана

Един от най-ефектните начини традиционният корниз да изчезне е скритият таванен профил. При ново строителство или основен ремонт в тавана може да бъде оставена специална ниша, в която релсата се прибира почти напълно.

Погледнато от стаята, закрепването практически не се вижда. Завесата изглежда така, сякаш започва направо от тавана и се спуска непрекъснато до пода.

Това не е само декоративен трик. Производителите на скрити системи посочват, че подобен монтаж кара прозореца да изглежда по-голям и създава усещане за повече пространство. Интериорните дизайнери използват същия принцип и при ниски тавани - колкото по-високо започва завесата, толкова по-малко окото се фиксира върху истинската височина на прозореца.

Особено добре този подход работи при завеси до пода. Линията от тавана надолу остава непрекъсната и стената визуално се издължава.

Профилът може просто да изчезне в цвета

Не всеки ремонт позволява да се направи ниша в тавана. Има и много по-просто решение - тънък алуминиев профил, монтиран открито, но боядисан или избран в цвят, близък до този на тавана.

От няколко крачки той почти престава да се забелязва. Същото може да се направи и със стенен профил, когато архитектурата на помещението не позволява таванен монтаж.

Така вместо тежки декоративни накрайници и метални пръти погледът остава върху плата, неговата текстура и начина, по който пада. Скритите и вградени релси се използват именно за минималистичен ефект, при който техническата част на системата не участва в декора.

Това е особено подходящо за съвременни апартаменти с изчистени мебели и сравнително малки помещения, където всеки допълнителен визуален елемент може да натежи.

Умните завеси вършат работата сами

Следващата крачка е механизмът не само да бъде скрит, но и да започне да се движи сам.

Моторизираните релси позволяват завесите да се отварят и затварят с дистанционно управление, със смартфон или чрез гласова команда. При някои системи могат да бъдат зададени и часове за автоматично отваряне сутрин и затваряне вечер. Подобни решения вече са широко предлагана част от системите за умен дом през 2026 г.

Практическата полза е най-голяма при широки витрини, високи прозорци и тежки завеси, които иначе трябва ежедневно да бъдат дърпани на ръка.

Автоматизацията може да бъде удобна и когато прозорците са труднодостъпни. Моторът и релсата обикновено могат да бъдат прикрити по същия начин като обикновения таванен профил, така че технологията да не променя изчистения вид на помещението.

Старият корниз все пак не е за изхвърляне

Новата тенденция не означава, че дървените и металните корнизи внезапно са се превърнали в лош вкус.

В класически интериор масивният дървен корниз може да бъде естествено продължение на мебелите. Кован модел също може да работи отлично в дом с рустикални, винтидж или исторически елементи. В такива помещения опитът всичко да бъде скрито понякога би изглеждал по-чуждо от самия традиционен корниз.

Промяната е друга - корнизът вече не е задължително да бъде украшението на прозореца. В модерния минималистичен интериор той все по-често се превръща в чисто техническа част, която дизайнерите предпочитат да оставят невидима.

А една от най-ясните тенденции за 2026 г. е именно тази - завесата да се разглежда почти като продължение на архитектурата, а не като парче плат, окачено на видима пръчка над прозореца. Завесите от тавана, меките равномерни гънки и покриването на по-голяма част от стената присъстват сред актуалните решения за годината.

Така понякога най-модерният корниз се оказва този, който изобщо не се вижда.