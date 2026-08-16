Легендарен диамант най-после си намери купувач. Колко струва?

Един от най-големите диаманти, изваждани някога от земята, най-после си намери собственик - но кой е той и колко е платил, засега остава тайна. Огромният „Моцведи“ от Ботсвана тежи 2488,32 карата, или почти половин килограм, и престоя непродаден близо две години. Канадската компания Lucara Diamond е потвърдила сделката, но не разкрива нито името на купувача, нито цената, съобщава Business Insider Africa.

Сделката се крие сред 41 милиона долара приходи

Продажбата става ясна почти между другото от финансовия отчет на Lucara за второто тримесечие на 2026 г. Компанията обявява приходи от 41 млн. долара и уточнява, че в тази сума влиза и продажбата на „Моцведи“. Отделна цена за камъка обаче не е посочена, което оставя една от най-интересните сделки на пазара на диаманти забулена в тайна.

Диамантът е открит през август 2024 г. в мината Карове в Ботсвана. Първоначално теглото му е обявено като 2492 карата, но след почистването окончателното измерване показва 2488,32 карата. Американският гемологичен институт GIA го определя като втория по големина необработен диамант с качество на скъпоценен камък, откриван някога. Пред него остава единствено легендарният „Кулинан“ от 3106 карата, намерен в Южна Африка през 1905 г.

Камъкът е толкова голям, че трудно му слагат цена

Обикновените правила на пазара почти не работят при диамант с подобни размери. Такива находки са изключително редки и няма достатъчно сравними сделки, по които лесно да бъде определена стойността им. Именно сложността при оценяването, маркетинга и евентуалното обработване е една от причините „Моцведи“ да чака купувач толкова дълго, пише Business Insider Africa.

Новият собственик сега има и необикновена дилема - дали да запази гиганта цял, или да позволи да бъде разрязан на няколко големи полирани диаманта. Като потенциални купувачи по-рано са били споменавани дори музеи, защото камък от този ранг има не само огромна материална стойност, но и историческо значение.

Вътре се крият няколко големи скъпоценни части

Изследването на GIA добавя още любопитни подробности. „Моцведи“ е прозрачен, светлокафяв диамант, дълъг над 10 сантиметра, с размери приблизително 106 на 72 на 54 милиметра. Специалистите установяват, че той представлява един огромен кристал, разделен от естествени пукнатини на няколко големи области с високо качество и сравнително малко включвания. GIA го определя и като най-големия известен единичен диамантен кристал.

Името му също не е избрано случайно. „Моцведи“ идва от езика сетсвана и означава извор или поток от подземна вода, който излиза на повърхността. То е избрано след обществен конкурс в Ботсвана, привлякъл повече от 39 000 предложения.

Мината продължава да вади гиганти

Карове междувременно не спира да произвежда необичайно големи камъни. През юли 2026 г. Lucara откри там нов диамант с първоначално тегло 1305,4 карата, който след почистване тежи 1303 карата. Това е десетият диамант над 1000 карата, намерен в мината от началото на производството й - постижение, което според компанията няма аналог сред действащите диамантени мини.