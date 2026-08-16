"Хавай на Европа" стана най-модерната дестинация в света

Малкият атлантически остров Мадейра е обявен за най-модерната дестинация в света. Португалският архипелаг понякога е наричан „Хавай на Европа“ благодарение на драматичните си вулканични пейзажи, зашеметяващите сини морета и изобилието от пясъчни плажове.

Островът е отличен и в наградите на TripAdvisor Travelers' Choice Awards „Best of the Best“ за 2026 г. Според TripAdvisor, най-големите атракции на Мадейра са нейната „красива архитектура и мек климат през цялата година“, въпреки че зимите могат да бъдат малко по-влажни от тези на Хавай. Островът не е толкова претъпкан с туристи, колкото Канарските острови и други популярни туристически дестинации, и е доста спокоен през по-голямата част от годината.

Тбилиси, столицата на Грузия, се класира на второ място в списъка с най-популярните дестинации в света, предлагайки на посетителите нещо, което според TripAdvisor „сякаш е излязло директно от страниците на готическа приказка“. Чикаго е трети, благодарение на достъпния си обществен транспорт, оживената културна сцена и отличната храна.

Наградите се базират на данни от 2025 г. и отчитат „качеството и количеството на отзивите“ , които всяка дестинация е получила през последните 12 месеца, съобщава N1, businessnovinite.bg.

Актуални туристически дестинации за 2026 г.:

Мадейра, Португалия

Тбилиси, Грузия

Чикаго, САЩ

Куи Нхон, Виетнам

Пуерто Ескондидо, Мексико

Милано, Италия

Глазгоу, Великобритания

Абу Даби, ОАЕ

Ресифе, Бразилия

Сан Карлос де Барилоче, Аржентина