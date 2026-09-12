Ето какво прави лейди Гага сутрин, за да е хубава. Нарича го "Света троица" ВИДЕО
Певицата разкри лесната си бюти рутина, но феновете забелязаха и нещо друго – огромния й годежен пръстен
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Певицата разкри лесната си бюти рутина, но феновете забелязаха и нещо друго – огромния й годежен пръстен
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