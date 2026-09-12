Легендарен диамант най-после си намери купувач. Колко струва?
„Моцведи“ тежи 2488 карата и е почти половин килограм, но продавачът мълчи колко милиона е получил
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„Моцведи“ тежи 2488 карата и е почти половин килограм, но продавачът мълчи колко милиона е получил
Ботсвана е един от най-големите производители на диаманти в света
Открила го е канадска минна компания
Двамата се запознали в Инстаграм
Камъкът от Ботсвана е четвърти по големина в историята
Скъпоценният камък е по-голям от топка за тенис, той е вторият по големина в света
Най-големият диамант, намерен през последните 100 години, беше открит в Ботсвана. Той е 1111-каратов и е вторият по големина в света след диаманта Кул...