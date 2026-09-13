Пет кухненски облицовки излизат от мода. Ето какво ги заменя
Дизайнерите посочват кои плочки, шарки и решения губят позиции и с какво да бъдат сменени
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Дизайнерите посочват кои плочки, шарки и решения губят позиции и с какво да бъдат сменени
Дизайнерите го харесват заради топлината, характера и силното присъствие, което придава на малките пространства
Дизайнерите използват все повече леки прегради, когато мястото е ограничено, но изборът зависи от това дали търсите само уединение или и тишина
Дизайнерите сменят лъскавите повърхности с кремави тонове, текстури и по-мек контраст
Експерт обяснява как се почистват пресни и стари следи от вода и кога вече е необходим специалист
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Дизайнери обясняват къде по-високата първоначална цена се оправдава с издръжливост, възможност за ремонт и непреходен вид
Вградената пейка пести място и крие място за съхранение, но размерите са по-важни от красивата тапицерия
Дизайнерите обръщат гръб на студения минимализъм и връщат топлината, природните нюанси и по-меките интериори
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Интериорни дизайнери разкриха кои уж луксозни решения разрушават спокойствието и уюта в стаята
Скрити профили, завеси от тавана и автоматично управление променят начина, по който оформяме прозорците
Тъмносиньо, зелено, лавандула и теракота внасят повече характер и контраст в дома
Това, което доскоро се смяташе за модерно и елегантно, сега лесно може да изглежда остаряло
Все повече хора търсят топлина и домашна атмосфера в интериора си
Многофункционалните мебели и използването на стените освобождават ценни квадратни метри
Дизайнерите заменят строгите линии и масовите решения с дърво, камък, извивки и характер
Дизайнерите залагат на бордо, теракота, мастиленосиньо и ръчно изработени плочки с характер
Дизайнери посочват кои мебели, килими и завеси създават усещане за тясно и претрупано пространство