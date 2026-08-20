Тест с чаша вода показва дали пластмасовата дограма е изправна

Само чаша вода може да покаже дали една от най-незабележимите системи на пластмасовия прозорец работи правилно. Става дума за малките дренажни отвори в долната част на рамката, през които влагата трябва да бъде отвеждана навън. Когато се запушат, водата може да започне да се задържа в профила и постепенно да създаде проблеми около прозореца. Популярният домашен тест отнема около минута и не изисква никакви специални инструменти.

Производителите действително предвиждат подобни дренажни канали при много модели прозорци. Те отвеждат навън водата, попаднала в долната част на конструкцията, а натрупването на прах, замърсявания или уплътнител може да попречи на нормалното оттичане. Производителят Andersen например препоръчва дренажните отвори да се проверяват и почистват при необходимост, особено ако в долната част на прозореца започне да остава вода.

Тестът отнема само минута

Отворете прозореца и намерете долния канал на рамката. Налейте бавно малко количество чиста вода в него, без да мокрите стената или вътрешната облицовка.

Ако дренажът работи правилно, водата трябва да премине през каналите и да изтече през малките отвори от външната страна. Подобна проверка с вода се използва и в инструкциите на производители за тестване на дренажните системи на прозорци.

Ако водата остане в канала, оттича се необичайно бавно или тръгне към вътрешната страна, това е сигнал да се проверят отворите за натрупани замърсявания.

Малките отвори лесно се запушват

Дренажните отвори са тесни и с времето в тях могат да попаднат прах, фин пясък, паяжини, остатъци от насекоми и други замърсявания. Понякога проблемът остава незабелязан дълго, защото системата е скрита в долната част на профила.

Сред сигналите, които могат да подскажат за затруднено оттичане, са задържане на вода по долната релса след дъжд, постоянна влага около рамката и неприятна миризма. При продължително задържане на вода може да се появят петна и овлажняване около прозореца. Запушените отвори са сред причините водата да остава в долната част на рамката вместо да бъде отведена навън.

Почистете ги без метални предмети

Ако забележите замърсяване, не е добра идея да бъркате агресивно с отвертка, нож или друг остър метален предмет. Така може да се надраска профилът или да се повреди част от системата.

По-безопасният вариант е малка мека четка, клечка с памук или тънък пластмасов инструмент. Andersen препоръчва например малка четка за отстраняване на натрупаните замърсявания, а други ръководства също съветват отворите да се почистват внимателно, без да се разширяват.

След това може отново да налеете малко вода. Ако този път тя изчезне бързо от канала и изтече навън, дренажът отново изпълнява предназначението си.

Не забравяйте и останалата част от прозореца

Редовното почистване на рамките и долните канали намалява вероятността мръсотията отново да стигне до дренажните отвори. За PVC рамките е подходящо меко почистване без абразивни препарати и груби инструменти. Производителите препоръчват периодична поддръжка и изрично посочват дренажните отвори сред местата, които трябва да остават свободни.

За стъклото може да се използва мек препарат, а при подходящите видове стъкло - и разреден бял оцет. Най-важното обаче е малките отвори в долната част да не бъдат забравяни - една минутна проверка с вода може навреме да покаже, че прозорецът има нужда от почистване.