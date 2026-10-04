Две неща от кухнята гонят лошата енергия от дома

Чесънът и дафиновият лист са сред растенията, на които още от древността се приписват защитни свойства. В редица поверия те се използват не само в кухнята, но и като средство за прочистване на дома от негативна енергия и за връщане на спокойствието. Един от старите ритуали събира двете съставки в обикновен стъклен буркан, който се оставя на уединено място в жилището.

Когато напрежението се настани у дома

Според Кертвар негативната енергия може да се натрупва в дома и да влияе върху настроението и отношенията между хората. В материала се посочва, че това може да се усеща като постоянно напрежение, конфликти, тревожност или необяснимо чувство на празнота.

Според описаното поверие човек може да опита да промени атмосферата в жилището си с прост ритуал, за който са необходими само няколко съставки. Идеята е чесънът и дафиновите листа да бъдат оставени във вода за няколко дни на място, където никой няма да ги докосва.

Необходими са само четири неща

За ритуала са нужни 7 скилидки чесън, 7 дафинови листа, минерална вода и един стъклен буркан с капак. Чесънът и дафиновите листа се поставят в буркана, след което той се допълва с вода и се затваря плътно.

Бурканът трябва да бъде оставен в тих и уединен ъгъл на дома. Според поверието след няколко дни водата с чесъна и дафиновите листа „поема“ натрупаните негативни вибрации, а атмосферата постепенно става по-спокойна.

„Ще усетите положителна промяна в отношението и състоянието си на духа и ще станете много по-спокойни. Мир и спокойствие ще обгърнат семейството и дома ви“, посочва изданието.

Защо точно чесън и дафинов лист

В народните вярвания чесънът от векове е използван като защитен талисман. На него се приписва способността да пази дома и хората в него от неблагоприятни влияния, затова присъства в множество традиции и обичаи.

Дафиновият лист също има свое място в старите ритуали. Кертвар припомня, че още древните римляни са изгаряли дафинови листа с идеята да пречистят дома и да внесат спокойствие.

Освен мястото им в поверията, дафиновите листа са известни и с ароматните си свойства, а чесънът от векове присъства в традиционната кухня и народните практики. Именно съчетаването на двете стои в основата на този стар домашен ритуал, който и днес продължава да се предава като символичен начин за прогонване на напрежението и връщане на хармонията в дома.