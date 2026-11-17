Трябва ли да събуваме обувките си веднага след като прекрачим прага на дома? Въпросът изглежда незначителен, но се оказва важен за чистотата и състоянието на подовите настилки. Ново проучване показва, че огромното мнозинство предпочита обувките да остават до входната врата. Специалисти по почистване обясняват защо този навик е полезен, как да предпазим пода, ако все пак ходим с обувки вкъщи, и как да се справим с вече появилите се повреди.

Защо е по-добре да събуваме обувките

Проучване на компанията за поддържане на подови настилки Bona, проведено през август 2026 г. сред американски пълнолетни, установява, че 81% от анкетираните смятат, че събуването на обувките прави жилището по-чисто. За 57% основен аргумент е и предпазването на подовете от повреди.

Любопитното е, че само 44% от участниците винаги или обикновено молят гостите си да се събуват. В градовете този дял достига 56%, докато в селските райони е едва 34%. Сред хората, които продължават да носят обувки вкъщи, 58% посочват навика като причина, а 56% смятат, че така им е по-удобно.

Същевременно 46% от анкетираните съобщават, че са забелязали драскотини и ожулвания по дървените си подове, които свързват с носенето на обувки. За 56% от домакинствата, в които се ходи с обувки, осъзнаването, че така се внасят мръсотия и прах, би било достатъчна причина да променят навика си.

Как да предпазим пода от повреди

Специалистът по почистване Стейси Густафсън от Bona препоръчва външните обувки да остават до входната врата. Причината е, че с тях внасяме прах, пясък и дребни твърди частици, които постепенно надраскват повърхностите и ускоряват износването им. За хората, които не обичат да ходят боси, добър вариант са чистите домашни чехли, използвани единствено вкъщи.

Ако предпочитаме да не събуваме обувките си, експертът съветва да поставим качествени изтривалки и килимчета край входа. Важно е пространството пред вратата редовно да се почиства от натрупани замърсявания. Препоръчва се също честотата на почистване да се съобразява със сезона, като особено внимание се обръща на коридорите и помещенията, през които се преминава най-често.

Какво да направим, ако подът вече е надраскан

При появата на драскотини първата стъпка е внимателно отстраняване на праха и песъчинките с метла или прахосмукачка. Ако се използва прахосмукачка, въртящата се четка трябва да бъде изключена, за да не увреди допълнително защитното покритие.

След това специалистът препоръчва дървеният под да се почисти с препарат с неутрално pH, предназначен за такива настилки, и микрофибърен моп. Това позволява внимателно да се отстранят останалите замърсявания, без да се нанасят нови повреди.

Особено важно е да се избягва силното търкане. То може да притисне твърдите частици към повърхността и да задълбочи съществуващите драскотини. Подобно почистване няма да премахне вече нанесените механични повреди, но ще помогне да се предотврати по-нататъшното увреждане на настилката.