Тревожни новини от Антарктида върнаха в световното информационно пространство едно от най-мрачните пророчества, приписвани на българската ясновидка Ванга. Според разпространяваните предсказания 2026 година трябва да бъде белязана от опустошителни природни бедствия, способни да засегнат огромни части от планетата. Повод за новите страхове е съдбата на гигантския ледник Туейтс, известен с ужасяващото прозвище Ледника на Страшния съд. Учените предупреждават, че неговото разрушаване може да има сериозни последствия за крайбрежните райони по целия свят, а сред особено уязвимите се споменават шест държави и територии.

Мрачното предсказание на Ванга отново изплува

Историята придоби нова популярност след репортаж на боливийската телевизия "Ред Уно", която се позовава на мексиканското издание "Ел Ералдо де Мехико". Поводът са данните за ускореното отстъпление на ледника Туейтс в Западна Антарктида и предупрежденията на международни изследователски екипи за неговата нестабилност.

В публикациите отново се споменава пророчество, приписвано на Ванга, според което през 2026 година Земята ще преживее необикновено силна поредица от природни катастрофи. В различни версии се говори за мощни земетресения, вулканични изригвания, опустошителни наводнения и екстремни климатични явления.

Най-тревожното твърдение е, че бедствията могат да засегнат между 7 и 8 процента от земната повърхност. Подобна прогноза се разпространява от месеци в социалните мрежи и чуждестранните медии, особено след новини за големи наводнения и други природни стихии.

Няма обаче достоверен запис или документ, който да потвърждава, че Ванга действително е произнесла точно това предсказание. Историята придобива популярност на фона на реалните научни предупреждения за състоянието на антарктическите ледове.

Ледникът на Страшния съд губи последната си защита

Туейтс е един от най-големите и най-бързо променящи се ледници в света. Намира се в Западна Антарктида, а площта му е сравнима с тази на американския щат Флорида. От десетилетия учените наблюдават как той губи огромни количества лед под въздействието на относително топли океански води.

Най-голямото безпокойство е свързано с източната му плаваща ледена платформа. Тя действа като естествена преграда, която забавя придвижването на ледника към океана. Ако тази защита се разруши, загубата на лед може да се ускори.

Британският морски геофизик Робърт Лартър предупреди пред научното издание "Лайв Сайънс", че последната част от ледената платформа пред Туейтс е на прага на разрушаване. Според неговата оценка това може да стане още през 2026 година.

Опасността обаче не означава, че целият ледник ще изчезне внезапно. Учените разграничават разрушаването на плаващата платформа от загубата на основната ледена маса, която би се развила за много по-продължителен период.

При пълното изчезване на Туейтс глобалното морско равнище би могло да се повиши с приблизително 65 сантиметра. Още по-сериозни биха били последствията, ако нестабилността обхване и други големи части на Западноантарктическата ледена покривка.

Кои са шестте застрашени държави и територии

В публикациите за опасността от антарктическото топене се посочват шест особено уязвими места - Бангладеш, Нидерландия, Великобритания, Тувалу, САЩ и Фолклендските острови, които са британска отвъдморска територия.

Бангладеш е сред държавите, изложени на голям риск от покачването на океанското равнище. Значителна част от населението живее в ниско разположени райони, където дори сравнително малки промени могат да засилят опасността от наводнения и проникване на солена вода.

Нидерландия също е силно уязвима заради големите си територии, разположени под или близо до морското равнище. Страната разполага с мащабна система от диги и защитни съоръжения, но продължителното покачване на водите изисква постоянното им укрепване.

Във Великобритания и САЩ опасността е свързана преди всичко с крайбрежните градове и ниско разположените райони. При повишаване на морското равнище наводненията, които днес се смятат за редки, могат постепенно да стават по-чести.

Особено тревожна е перспективата за Тувалу - островна държава в Тихия океан, чиито територии се издигат само на няколко метра над водата. Фолклендските острови също са включени в публикациите за потенциалните последствия.

Тези шест места не представляват официален научен списък на единствените застрашени държави. Покачването на океаните би засегнало крайбрежни общности в много повече части на света.

Ново изследване на НАСА засили тревогата

През октомври 2026 година НАСА представи нови резултати от изследване на ледника Туейтс, които показват, че бъдещата му загуба на лед може да бъде значително по-голяма от някои предишни прогнози.

Проучването, публикувано в научното списание "Нейчър къмюникейшънс", използва усъвършенстван компютърен модел, който отчита проникването на океанска вода под ледената маса.

При определени сценарии до края на XXI век Туейтс може да допринесе за покачването на средното световно морско равнище с около три сантиметра - приблизително два пъти повече от някои по-ранни оценки. Това е приносът само на този ледник, а не общото очаквано покачване на океаните.

Още едно изследване на Британската антарктическа служба, оповестено на 13 октомври, показва, че Туейтс би продължил да губи лед поне 150 години дори при хипотетично пълно прекратяване на топенето от океанските води.

Според изследователката Роузи Уилямс миналите промени вече са предопределили бъдещи загуби на лед, които не могат просто да бъдат отменени чрез охлаждане на океана.

Международното научно сътрудничество за изследване на Туейтс посочва, че пълното разрушаване на ледника е малко вероятно през следващите няколко десетилетия. Отстъплението му обаче се очаква да продължи през XXI и XXII век, като учените наблюдават внимателно процесите, които могат да ускорят покачването на морското равнище.