Става страшно, ако се срути ледникът на Страшния съд. Ще потопи планетата
Учени предлагат решение
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Учени предлагат решение
Страховете след разпадането му
Огромното срутване на лед, кал и скали от ледника Бърч
Какво се случва в Швейцария
Раздвижи се след 30 години
Жертвите са 5, десетки ранени
Щетите са огромни, скъсана е язовирна стена
Подобно на гигантска негова творба бяло платно покрива планински склон в Северна Италия, където е ледникът Презена
Нестабилен планински склон може да рухне всеки момент, предизвиквайки цунами
Най-величственият френски ледник Мер дьо глас (Море от лед) под Монблан сe е стопил с над 3 метра за една година, което е три пъти повече, отколкото д...
Американският президент Барак Обама изкачи топящия се ледник Ексит в Аляска, за да демонстрира нагледно последиците от глобалното затопляне, съобщи АП...
Джаму. Ако промените в климата стопяват местния ви ледник, защо не се направите нов? Тъй като климатът се затопля, ледниците се свиват. Това е пробл...