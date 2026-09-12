Всичко за Ледник

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Обама изкачи ледник в Аляска

Обама изкачи ледник в Аляска

Американският президент Барак Обама изкачи топящия се ледник Ексит в Аляска, за да демонстрира нагледно последиците от глобалното затопляне, съобщи АП...

02 септември | 20:05
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Как да си тренираш ледник

Как да си тренираш ледник

Джаму. Ако промените в климата стопяват местния ви ледник, защо не се направите нов? Тъй като климатът се затопля, ледниците се свиват. Това е пробл...

18 юли | 16:09
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