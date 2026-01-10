НАСА гърми! Случва се нещо невиждано с най-големия айсберг

Айсбергът A23a, който от години се смята за най-големия на планетата, може напълно да се срути в рамките на дни или седмици.

Това се посочва в официалния уебсайт на Националната аеронавтика и космическа администрация на САЩ (NASA). Учените отчитат необратими промени поради топене и натрупване на вода на повърхността.

Тези признаци показват, че айсбергът може напълно да се срути само за няколко дни или седмици. Учените, които са проследявали този айсберг през цялата си кариера, възприемат предстоящата му смърт като горчиво-сладък момент", се казва още в публикацията.

Сателитни изображения на НАСА показват големи локви с топяща се вода на повърхността на A23a, които почти превърнаха леда в наситено синьо.

Айсбергът сега се носи в Южния Атлантик, югоизточно от Южна Америка.

С раздробяването му се образуват хиляди по-малки ледени късове, които са трудни за засичане и представляват сериозна опасност за риболовните и туристическите кораби в Южния Атлантик.

Миналата година имаше опасения, че A23a може да заседне край остров Южна Джорджия и да блокира пътищата за хранене на пингвините и тюлените. Бързото му разпадане обаче доведе до отдалечаване от плитките води.

През декември 2025 г. Арктическият и антарктически изследователски институт установи, че A23a е загубил 67% от площта си и вече е отстъпил статута на най-голям айсберг на D15a.

Този айсберг се намира се край бреговете на Източна Антарктида, близо до австралийската изследователска станция „Дейвис“. Откъсва се от ледения шелф Амери през януари 2016 г. Измерва се на около 51 морски мили (94 км) по най-дългата си ос и 24 морски мили (44 км) в ширина.

