НАСА гърми! Случва се нещо невиждано с най-големия айсберг
Страховете след разпадането му
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Страховете след разпадането му
Вече е само на 250 километра от Южна Джорджия
В България пристига американска техника за планираната съвместна многонационална подготовка "Black Sea Rotational Force - Platinum Lion 16-1", съобщих...
Морските пехотинци започват учение заедно с българи, румънци и сърби US тюлени дойдоха в база "Ново село" край Сливен. Учението на американските морс...
"Хвърлена ръкавица" събира тюлени и разведки срай Сливен