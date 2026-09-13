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US тюлени в "Ново село"

US тюлени в "Ново село"

Морските пехотинци започват учение заедно с българи, румънци и сърби US тюлени дойдоха в база "Ново село" край Сливен. Учението на американските морс...

04 януари | 22:15
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