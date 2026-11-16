Японски учени разкриха изумителна тайна за магнитната буря!

Японски учени направиха изненадващо откритие за една от най-мощните магнитни бури през последните години. Според ново изследване частици от горните слоеве на земната атмосфера са допринесли за усилването на космическото смущение, което през май 2024 г. предизвика необичайно ярки полярни сияния в различни части на света. За откритието съобщава „Сайънс дейли“.

Изследователи от Университета на Нагоя са анализирали данни от научния спътник „Арасе“ на Японската агенция за аерокосмически изследвания. Резултатите показват, че земната атмосфера е изиграла значително по-голяма роля в развитието на магнитната буря, отколкото се е смятало досега, пише БТА.

През май 2024 г., след поредица от мощни слънчеви изригвания, Земята беше засегната от силна геомагнитна буря. Тя доведе до появата на впечатляващи полярни сияния дори в райони, в които подобни явления са изключително редки. Зад красивите светлинни картини обаче се е развивало мащабно смущение в магнитосферата на планетата.

Сателитните измервания разкриват, че около 85% от заредените частици, свързани с бурята, са произхождали от горните слоеве на земната атмосфера, а не от слънчевия вятър. Това е едно от най-интересните открития на изследването, тъй като показва, че самата Земя може да участва активно в усилването на подобни космически явления.

Учените установили, че важна роля са изиграли йоните, идващи от земната йоносфера. Приблизително 85% от частиците в изследваната област са били кислородни йони, докато приносът на частиците от слънчевия вятър е бил незначителен.

Особено впечатляващо е и друго наблюдение на спътника „Арасе“. В близост до пика на магнитната буря уредите са регистрирали локално отслабване на земното магнитно поле с около 40% на височина приблизително 16 000 километра. Учените уточняват, че измерването се отнася само за конкретна област от магнитосферата, а не за цялото магнитно поле на планетата.

В подобни процеси ключова роля има т.нар. пръстеновиден ток – поток от заредени частици, които се движат около Земята. Магнитното поле, създавано от този ток, може да отслабва земното магнитно поле в определени области. Частиците, които го изграждат, могат да идват както от слънчевия вятър, така и от земната йоносфера.