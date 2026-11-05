Спокойствие днес, но скоро иде магнитна буря

Днес, 5 ноември 2026 г., се очаква спокойна геомагнитна обстановка без магнитни бури, сочат данните на Националната администрация за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA). Активността на земното магнитно поле ще остане под прага за геомагнитна буря.

Според тридневната прогноза на NOAA през по-голямата част от деня стойностите на планетарния Kp индекс ще се движат между 2 и 3, а най-високата очаквана стойност ще бъде около 3,7. За магнитна буря се говори при достигане на Kp 5 или повече, така че днешните стойности сочат само леко повишена активност. През последните 24 часа максималният тричасов Kp индекс също е бил 3.

Слънчевата активност остава ниска. През последното денонощие са регистрирани две изригвания от клас C, но няма изхвърляния на коронална маса, които да са насочени към Земята.

По-съществено повишаване на геомагнитната активност обаче се прогнозира за утре и вдругиден – на 6 и 7 ноември. Тогава са възможни условия за слаба магнитна буря от категория G1 вследствие на очакван поток от бърз слънчев вятър. На 7 ноември Kp индексът може да достигне 5, което отговаря на слаба геомагнитна буря, като същевременно съществува и малка вероятност за достигане на умерена буря от категория G2.