Голяма грешка при паленето на колата през зимата! Майстор разкри правилния начин

С настъпването на студените месеци милиони шофьори повтарят един и същ сутрешен ритуал - палят автомобила, включват отоплението и оставят двигателя да работи на място, докато загрее. Оказва се обаче, че този добре познат навик може да доведе до излишен разход на гориво и преждевременно износване на автомобила. Автомобилният механик Битор Ариел разкрива много по-лесен начин за правилно потегляне през зимата. Според него в повечето случаи са достатъчни около 30 секунди след стартирането на двигателя, последвани от спокойно шофиране.

Защо не трябва да загряваме колата 10 минути на място

Много автомобилисти смятат, че колкото по-дълго оставят двигателя да работи на празен ход, толкова по-добре подготвят автомобила за пътуване.

Според механика Битор Ариел обаче при съвременните автомобили с двигатели с вътрешно горене това не е най-добрият подход.

„Виждам много хора, които палят автомобила през зимата и го оставят да загрява на място, но това е грешка“, обяснява специалистът пред френското издание „Мари Франс“.

Причината е, че докато автомобилът стои неподвижен, двигателят постепенно се затопля, но скоростната кутия, лагерите и останалите елементи на трансмисията остават студени.

Така продължителното чакане не осигурява равномерно загряване на всички механични компоненти. Освен това увеличава разхода на гориво, а при определени условия може да допринесе за натрупване на отлагания в двигателя.

Според механика продължителната работа на празен ход може да изразходва между 1 и 2 литра гориво за час, в зависимост от автомобила и условията.

Правилният начин отнема само около 30 секунди

Битор Ариел препоръчва много по-проста процедура. След запалване на автомобила е достатъчно двигателят да поработи около 20-30 секунди, след което може да започне плавно движение.

Това кратко изчакване дава възможност на моторното масло да започне да циркулира, без автомобилът да работи излишно дълго на място.

През първите минути е важно да се избягват резките ускорения и високите обороти. Специалистът препоръчва двигателят да се поддържа приблизително в диапазона 2000-2500 оборота в минута, когато това е подходящо за конкретния автомобил.

При спокойно шофиране постепенно се затоплят не само двигателят, но и скоростната кутия и останалите движещи се компоненти.

Разбира се, ако стъклата са заледени или замъглени, шофьорът трябва първо да осигури необходимата видимост. Краткото изчакване след запалване не означава, че автомобилът трябва да потегли, преди да бъде безопасен за управление.

Шест лесни стъпки за правилно палене в студа

Според „Мари Франс“ зимното стартиране на автомобила може да стане по-лесно с няколко прости действия, които щадят двигателя, стартера и акумулатора.

Първо, преди запалването изключете ненужните електрически консуматори - радиото, отоплението на седалките и подгряването на задното стъкло. Така намалявате натоварването върху акумулатора в момента на стартиране.

Второ, ако автомобилът е с механична скоростна кутия, натиснете докрай педала на съединителя. Това облекчава работата на стартера, особено след много студена нощ.

Трето, не задържайте продължително стартера, ако двигателят не запали. Препоръката е опитът да продължава до около пет секунди, а преди следващото завъртане да се изчакат приблизително 20 секунди.

Четвърто, когато двигателят заработи, не натискайте рязко педала на газта. Оставете автомобила да поработи спокойно около 20-30 секунди, докато поставите предпазния колан и настроите огледалата.

Пето, почистете добре предното, страничните и задното стъкло, както и огледалата. Отстранете натрупания сняг и лед, за да имате добра видимост във всички посоки.

Шесто, потеглете плавно и избягвайте внезапните ускорения. През първите километри карайте спокойно, докато двигателят и трансмисията достигнат нормална работна температура.

Първите пет километра са особено важни

Специалистите обръщат специално внимание на начина на шофиране непосредствено след потегляне.

Когато двигателят е студен, моторното масло все още не е достигнало оптималната си работна температура. Поради това натоварването и резките ускорения могат да увеличат износването на механичните компоненти.

Френската Агенция за екологичен преход АДЕМ препоръчва умерено шофиране през първите километри както през зимата, така и през лятото.

Особено важно е това при двигателите с турбокомпресор, които не бива да бъдат подлагани на високо натоварване непосредствено след студено стартиране.

Според „Мари Франс“ след около пет километра при много автомобили температурата на двигателя започва да се стабилизира, но необходимото разстояние зависи от външните условия, конструкцията и техническите характеристики на колата.

Какво печелим от новия навик

Правилното потегляне в студеното време има няколко практични предимства. Първото е по-нисък разход на гориво, тъй като двигателят не работи продължително на място без необходимост.

Второто е постепенното и по-равномерно загряване на механичните възли. Това може да намали износването и да помогне за по-дългия експлоатационен живот на автомобила.

Третото предимство е по-малкото натоварване на акумулатора и стартера, особено ако ненужните електрически консуматори са изключени преди запалването.

Има и важно уточнение - съветите се отнасят основно до съвременните автомобили с двигатели с вътрешно горене. При по-старите модели, при екстремно ниски температури или при специфични двигатели трябва да се следват указанията на производителя.