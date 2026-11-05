Кухненският остров излиза от мода! Ново решение печели все повече почитатели

Една от най-популярните тенденции в обзавеждането на кухнята постепенно отстъпва място на ново, по-практично решение. Кухненският остров, който дълги години беше символ на модерния интериор, вече не е предпочитаният избор за много градски апартаменти. Дизайнерите все по-често препоръчват кухненския полуостров с вградена маса, който осигурява удобна работна повърхност, допълнително място за съхранение и кът за хранене, без да заема целия център на помещението. Новият подход позволява дори сравнително малката кухня да изглежда по-просторна и функционална.

Защо кухненският остров губи популярност

Доскоро големият кухненски остров беше сред най-желаните елементи в съвременния дом. Той предлага широка работна повърхност, възможност за поставяне на бар столове и ефектен външен вид.

В малките жилища обаче предимствата му често се превръщат в неудобства. Островът заема централната част на кухнята и изисква достатъчно свободно пространство от всички страни.

Според френското списание „Мари Франс“ за удобно придвижване около него са необходими поне 90 сантиметра свободно разстояние, а в зоните с по-интензивно движение е препоръчително то да достига 100-120 сантиметра.

При кухня с площ от 10-12 квадратни метра осигуряването на подобно пространство невинаги е възможно.

В резултат отворената съдомиялна може да блокира прохода, чекмеджетата да си пречат, а придвижването между хладилника, мивката и готварската печка да се превърне в постоянно заобикаляне на мебели.

Новият фаворит е кухненският полуостров

Все повече интериорни дизайнери препоръчват полуостров вместо класически остров. Разликата изглежда малка, но може съществено да промени удобството в помещението.

Кухненският полуостров представлява работен плот, който с единия си край е свързан със стена или с останалите кухненски шкафове. Най-често се използва при обзавеждане във формата на буквите Г или П.

Така централната част на помещението остава свободна, а домакините получават практически същите удобства, които предлага островът.

Полуостровът може да служи като допълнителен плот за приготвяне на храна, място за бърза закуска или естествена граница между кухнята и дневната.

Особено удобно е решението при жилища с отворена планировка, където кухнята и всекидневната са обединени в едно пространство.

Една маса с три различни предназначения

Сред най-интересните предложения на дизайнерите е кухненският полуостров с интегрирана трапезна маса.

В този вариант към работния плот е добавена маса с височина около 75 сантиметра, която позволява използването на обикновени столове.

На нея семейството може да закусва, обядва или вечеря, без да е необходим отделен голям трапезен кът.

През останалото време повърхността може да служи за работа с лаптоп, подготовка на документи или писане на домашни от децата.

Така една мебел изпълнява няколко функции и позволява по-рационално използване на жилищното пространство.

Повече шкафове и по-лесен монтаж

Друго предимство на полуострова е възможността за допълнително съхранение. Под плота могат да бъдат монтирани шкафове, чекмеджета и рафтове за съдове, кухненски прибори и други принадлежности.

В конструкцията могат да бъдат предвидени и електрически контакти, които улесняват използването на малки кухненски уреди или работата с компютър.

Монтажът често е по-лесен от този на класически остров, особено когато трябва да се прокарват електрически и водопроводни връзки.

Тъй като полуостровът е свързан със стена или съществуващите шкафове, необходимите инсталации могат да се организират по-лесно и без толкова сложни строителни дейности.

Това може да намали и разходите за преустройство на кухнята.

Три важни измервания преди ремонта

Преди да изберат новото обзавеждане, дизайнерите съветват собствениците да обърнат внимание на три основни размера.

Първият е площта на помещението. За кухня около 12 квадратни метра полуостровът може да бъде много удобно решение, докато класическият остров обикновено се вписва по-добре в помещения над 15 квадратни метра.

Вторият е свободният проход. Необходимо е да останат най-малко 90 сантиметра за придвижване, а пред съдомиялната, фурната и хладилника е добре разстоянието да бъде 100-120 сантиметра.

Третият е височината на масата. За семейно хранене най-удобна обикновено е стандартната височина от около 75 сантиметра. Ако се предпочита бар плот, той може да бъде по-висок и да се използва с подходящи столове.

Преди окончателния избор е добре всички шкафове и електроуреди да бъдат отворени, за да се провери дали вратите и чекмеджетата няма да пречат на придвижването.

А какво да изберем за съвсем малка кухня

Не във всеки апартамент има достатъчно място дори за кухненски полуостров. При най-малките помещения дизайнерите препоръчват още по-гъвкави решения.

Една възможност е компактна самостоятелна маса, която при необходимост може да бъде преместена или прибрана до стената.

Друг вариант е сгъваем плот, закрепен към стена, който се използва само когато е необходим.

Практично решение е и малък кухненски остров на колелца. Той предлага допълнителна работна повърхност, но може лесно да бъде изместен, когато трябва да се освободи пространство.

Класическият кухненски остров не изчезва напълно и остава подходящ за просторни помещения. При по-малките жилища обаче полуостровът с вградена маса предлага по-добро съчетание между удобство, функционалност и свободно пространство.