Черната серия приключи за 3 зодии! Съдбата отваря вратата към нов живот

Край на тревогите, разочарованията и неприятностите, които сякаш нямат край. За три зодиакални знака настъпва период на голямо освобождение, в който старите проблеми постепенно ще загубят силата си, а на тяхно място ще дойдат нови възможности. Според астрологична прогноза на американското издание „Йор Танго“ съвпадът на Слънцето и Меркурий на 4 ноември поставя началото на важен обрат. Представителите на трите знака ще намерят решителност да прекъснат порочния кръг на неуспехите и да поемат по съвсем различен път.

Овен - голямото освобождение

За Овните настъпва момент, в който всичко започва да изглежда много по-ясно. Проблемите, които доскоро са им се стрували непреодолими, внезапно ще придобият съвсем различни очертания. Ще стане очевидно, че част от трудностите могат да бъдат избегнати, а други отдавна е трябвало да бъдат оставени в миналото.

Според астролозите най-важната промяна ще настъпи в начина, по който Овните реагират на неприятностите. Вместо постоянно да се борят с едни и същи препятствия, те ще решат да се освободят от тях окончателно.

Натрупаното напрежение ще отстъпи място на решителността. Представителите на знака ще престанат да влагат усилия в ситуации, които само ги изтощават, и ще насочат вниманието си към собствените си желания.

Предстои им да затворят страница, която твърде дълго ги е задържала на едно място. Астрологичната прогноза обещава, че именно това решение ще постави началото на нов, много по-спокоен етап.

Лъв - край на примирението, начало на промяната

Лъвовете също са на прага на сериозен обрат. След продължителен период на напрежение те ще осъзнаят, че вече нямат причина да търпят обстоятелства, които им носят единствено разочарования.

Според „Юър Танго“ представителите на знака ще започнат да гледат на живота си по нов начин. Ще разберат, че някои от неприятностите продължават не защото са неизбежни, а защото самите те все още не са решили да променят ситуацията.

Съвпадът на Слънцето и Меркурий ще засили увереността им и ще им помогне да открият изход от затрудненията.

Лъвовете ще се откажат от стари нагласи и навици, които досега са ги спирали. Вместо да се връщат към болезнени преживявания, ще изберат да продължат напред.

Звездите им обещават възможност да възстановят самочувствието си и отново да почувстват, че сами управляват живота си.

Риби - дългоочакваната развръзка

За Рибите идва особено важен момент. Проблем, който дълго време им е причинявал тревоги, най-после ще остане зад гърба им. Възможно е представителите на знака вече да са изгубили надежда, че някога ще се освободят от неприятната ситуация.

Сега обаче според астрологичната прогноза ще получат потвърждение, че тежкият период е приключил. Това ще им донесе огромно облекчение и ще им позволи да се освободят от постоянното очакване на нови неприятности.

Промяната ще засегне и отношенията им с околните. Рибите ще започнат по-ясно да разпознават хората и ситуациите, които им причиняват страдание.

Вместо да се опитват безкрайно да поправят отношения, които не им носят нищо добро, те ще предпочетат да се отдръпнат. Натрупаният опит ще им помогне да не повтарят старите грешки.

За представителите на знака това ще бъде начало на период, изпълнен с повече вътрешно спокойствие и увереност в собствените решения.