Парламентът приключва ваканцията и се връща към ключовите реформи
След силна първа сесия с 28 приети закона депутатите подновяват работа с бюджет, изборни правила и важни промени в дневния ред
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След силна първа сесия с 28 приети закона депутатите подновяват работа с бюджет, изборни правила и важни промени в дневния ред
Българите гласуваха в 493 секции в 55 държави, вотът приключи без проблеми
Животът на вашия уред може да бъде повлиян от различни фактори
В тази връзка – на 30.12.2025 г. в 12:30 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в о...
Всички избирателни секции по света вече успешно са приключили работа и са предали своите изборни книжа
Ще бъдат ли реализирани исканията
Настоящи и бивши служители ще се съберат на церемония в град Евърет, щата Вашингтон
Затвориха изборните секции в Оукланд и Крайстчърч
Събитието ще се проведе в театър „Азарян“ в НДК с начален час 12.30
Положителен финансов резултат ще има община Добрич за 2015 година, съобщи в първия работен ден за новата година зам.-кметът по финанси Елка Димова. Тя...
Полицейската операция в парижкото предградие "Сен Дени" приключи. В момента полицейските сили осигуряват безопасността на района, а в сградата влизат...
София. „Ние приключихме проверката на договорите по обществените поръчки и провеждането им. Представили сме всички резултати в дирекцията „Одит на сре...