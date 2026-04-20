Край на изборния ден зад граница, всички секции затвориха

Изборният ден зад граница приключи в 6:00 часа българско време, като последни гласуваха българите в западните части на САЩ и Канада, съобщават от Външно. Всички секции по света са затворени и резултатите вече са предадени на Централната избирателна комисия.

По данни на дипломатическите ни мисии вотът е преминал спокойно и без сериозни инциденти. Организацията е обхванала десетки държави на няколко континента.

Последни правото си на глас упражниха сънародниците ни в щатите Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър, където изборният ден приключи най-късно заради часовата разлика.

Общо 493 секции бяха разкрити в 55 държави, като най-голяма концентрация имаше в европейските страни. В САЩ функционираха 24 секции, а в Канада - 17, което отразява значителното присъствие на български общности там.

Гласуването обхвана широк географски диапазон - от западното крайбрежие на Северна Америка до Азия и Океания. Българите имаха възможност да упражнят правото си на вот в градове като Осака, Сингапур и Оукланд, както и в северните части на Европа като Тромсьо в Норвегия и в Република Южна Африка.

От Министерството на външните работи отчетоха, че благодарение на координацията със дипломатическите и консулските представителства и съдействието на българските организации в чужбина, изборният процес е протекъл без съществени затруднения. Сънародниците ни са успели да гласуват безпрепятствено и да упражнят конституционното си право.

