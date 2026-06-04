България задълбочава индустриалното партньорство с Lockheed Martin

Страната ни задълбочава индустриалното си сътрудничество с американската компания Lockheed Martin („Локхийд Мартин“) чрез ново изменение към рамковото споразумение по програмата, свързана с придобиването на F-16 Block 70. Документът беше подписан по време на международното изложение ХЕМУС 2026 в Пловдив.

Основният практически резултат е подготовка за изграждане на способности за ремонт на генератори за изтребителите на българска територия. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев заяви, че насърчаването на инвестициите и индустриалното сътрудничество е сред водещите приоритети на правителството.

Нов етап в партньорството с американската компания

Подписването на Изменение №1 към рамковото споразумение с Lockheed Martin надгражда вече постигнатото по Програмата за индустриално сътрудничество. Тя е свързана с придобиването на самолетите F-16 Block 70 и има за цел не само доставка на техника, а и развитие на конкретни индустриални способности в България.

Акцентът в новия проект е изграждането на капацитет за ремонт на генератори за F-16 Block 70. Това е високотехнологична дейност, за която подобни способности в Европейския съюз съществуват само в ограничен брой държави. Така страната може да получи по-важна роля в поддръжката на новите бойни самолети и да разшири практическото съдържание на партньорството с американската компания.

От българска страна документа подписаха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. От страна на Lockheed Martin подпис положи Роб Уилкърсън, директор за Европа.

Инвестициите стават водещо послание на правителството

Александър Пулев обвърза подписването на документа с по-широката икономическа линия на управляващите. По думите му насърчаването на инвестициите е било основното послание по време на официалните делегации и визити, проведени заедно с премиера Румен Радев в Германия, Франция и Брюксел.

„Насърчаването на инвестициите беше основното ни послание по време на официалните делегации и визити, проведени съвместно с премиера Радев в Германия, Франция и Брюксел. Наред с привличането на нови инвестиции, ключов акцент в международните разговори беше и защитата на националния ни интерес, чрез приоритизиране и насърчаване на индустриалното сътрудничество“, заяви Пулев.

Така правителството поставя темата за индустриалното сътрудничество не само като част от отбранителните сделки, а като елемент от икономическата политика. Посланието е, че международните партньорства трябва да носят добавена стойност за българската индустрия, технологии и експертиза.

България търси по-силна роля и извън ЕС

Пулев подчерта, че България развива отношенията си не само с традиционните партньори в Европейския съюз, но и със стратегическите партньори от САЩ. В този контекст Lockheed Martin беше представена като един от най-значимите участници в отбранителния сектор и като компания, с която София иска да продължи диалога на практическо индустриално ниво.

„Освен с нашите традиционни партньори в Европейския съюз, активно развиваме отношенията и с нашите стратегически партньори от Съединените щати. За мен е удоволствие да продължим диалога и индустриалното сътрудничество с един от най-значимите участници в отбранителния сектор“, подчерта министър Пулев.

Той заяви ангажимент България да продължи политика на открито, конструктивно и приятелско взаимодействие. Според него страната ще насърчава устойчиви и взаимноизгодни форми на партньорство, особено когато те водят до реални способности и индустриално развитие.

F-16 става и индустриален проект

Новото изменение към рамковото споразумение показва, че проектът F-16 Block 70 вече не се разглежда само през покупката на бойни самолети. Създаването на капацитет за ремонт на генератори означава прехвърляне на част от поддръжката и техническата експертиза към България, което може да има по-дългосрочен ефект върху сектора.

Подобна дейност изисква специализирани знания, оборудване и обучени кадри. Именно затова тя е важна за индустриалната база, а не само за военната авиация. Ако бъде реализиран успешно, проектът може да даде на България по-сериозно място в регионалната поддръжка на платформата F-16 Block 70.

„Ще продължим да вървим заедно напред в един сложен свят, белязан от множество геополитически предизвикателства и кризи. Може да разчитате на България като надежден и предвидим партньор за бъдещо сътрудничество и взаимодействие“, заяви още Пулев.

ХЕМУС 2026 стана сцена за стратегическия сигнал

Официалната церемония се проведе в рамките на международното изложение ХЕМУС 2026 в Пловдив - форум, който събира компании, институции и партньори от отбранителната и технологичната индустрия. Именно там подписването на документа получи по-широк символичен смисъл - България търси не само модернизация на армията, а и участие в технологични вериги с висока добавена стойност.

За правителството това е възможност да покаже, че защитата на националния интерес минава и през индустриални ангажименти, а не само през политически декларации. За Lockheed Martin партньорството отваря пространство за по-дълбоко присъствие в България чрез поддръжка, експертиза и конкретен технологичен капацитет.

Така подписаното изменение към рамковото споразумение поставя нов акцент в отношенията между София и американската компания. Отбранителната сделка се разширява към индустриално сътрудничество, а България заявява амбиция да бъде по-надежден, предвидим и технологично полезен партньор в една от най-чувствителните сфери на сигурността.

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