Голяма промяна за пациентите. Новият рамков договор вече е в сила
Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
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Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
Нападение срещу една от трите държави вече ще се разглежда като атака срещу всички страни по споразумението
Новото изменение към рамковото споразумение отваря пътя за ремонт на генератори за F-16 Block 70 у нас
"Майкрософт" е инвестирала над 11 милиарда долара в "ОупънЕйАй" от 2019 г. насам
Законопроектът беше окончателно приет в четвъртък, точно навреме
Документът беше подписан от г-н Димитър Радев и г-жа Зорница Русинова
Тръмп настоява да бъде сключена сделка, която би позволила на САЩ да споделят приходите от украинските природни ресурси
Президентът изтегли САЩ от Парижкото споразумение и Световната здравна организация
След като положи клетва
Прави го още преди да влезе в Белия дом
Служебният премиер изпрати писмо до всички парламентарни групи
Става дума за договора за инженеринг за новите ядрени мощности
Проектът за изграждане на 7 и 8 блок в ядрената ни централа е стратегически
Развитие на България като справедлива държава с конкурентна иновативна икономика
Стойността на подвижния състав е 511,4 млн. лева, а срокът за доставка е 2 години
Регистрацията на БСП за изборите няма да бъде спъната, заяви той
Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2027 година
Очаква се европейският клубен шампион Реал Мадрид да обяви трансфера по-късно днес
„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се явяват заедно на избори за трети пореден път
Това ще стане при официално посещение в Турция на министъра на отбраната Тодор Тагарев