Кълбото се разплита! Шишков с нови разкрития за незаконния град

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в Община Варна. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който е на форума IRF Global Summit в комплекс "Св.св. Константин и Елена" край Варна, цитиран от БТА.

Той обясни, че се проверяват документи около случая "Баба Алино" и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. По думите проверката ще покаже и дали става въпрос само за един проблемен обект или не.

Шишков коментира и изнесената от варненски общински съветници от ГЕРБ информация за нови проблеми около дейностите на корпорация КУБ, като посочи, че "това е опит двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един, накрая инвеститорът да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме". Министърът подчерта, че "всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, няма нищо общо с "Баба Алино".

Според него във Варна има организирана слепота и вината не е на една политическа сила.

"Аз бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история - от лятото на 2023 година насам, е периодът на сглобката", смята Иван Шишков.

Той изтъкна, че всички работели заедно, а сега всеки искал да хвърли вината на другия, само че тя е на всички.

Регионалният министър подчерта, че не бива да се бъркат отделните случаи. За местността "Баба Алино" няма строителни книжа, а наличие на поредица от тежки закононарушения, в които са замесени политическите сили, тоест участниците в сглобката, уточни Шишков.

И напомни, че вече има заповед за уволнението на ръководителката на Службата по кадастър във Варна, но тя е в болнични, но когато се върне, ще бъде освободена.

В момента се подготвя преписка, за да бъде сезирана прокуратурата за работата на тази служителка, изтъкна той и обясни, че причината е попълването на кадастъра с незаконни строежи, а това и издадените удостоверения за търпимост, са били база за извършване на сделки и вече има ощетени граждани.

Шишков е категоричен, че евентуалното събаряне на незаконните строежи е в правомощията на кмета на Варна. Ако държавата се намеси и издаде такава заповед, означава да създаде документ, който ще падне в съда, обясни министърът и допълни, че няма намерение да прави услуги на тези, които са строили незаконно.

За наличната инженерна инфраструктура в незаконния компелекс министърът посочи, че там няма регулационен план, няма и одобрена улична регулация. Той увери, че ще бъдат направени нужните проверки за трафопоста в района.

"Случилото се със сигурност е станало с любезното бездействие на ВиК - Варна", уточни министърът и заяви, че най-вероятно скоро управителят на дружеството вече няма да е на този пост.

Иван Шишков обърна внимание и на строителството на АМ "Хемус", като заяви, че работел активно.

"Заради плащания на незаконното строителство съм подготвил преписка и в момента съм я дал в полицията, а най-вероятно ще я пратя и в прокуратурата", допълни Шишков. Той посочи, че се комплектоват доста преписки, не само за "Хемус", които ще бъдат изпратени до прокуратурата, като увери, че ще бъде изнесена информация за отделните случаи.

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