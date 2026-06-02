Чий грях е незаконният град?

Политическото напрежение във Варна ескалира рязко, след като бившият кмет Иван Портних публикува официален отговор в профила си във Фейсбук срещу настоящия градоначалник Благомир Коцев. Повод за спора стана строителството в местността „Баба Алино“. Портних обвини настоящия кмет и екипа му в опит да прехвърлят отговорността за казуса върху предходното управление на общината чрез манипулативни твърдения.

Война на скрийншотове и сателитни снимки

„Благомир Коцев и придворните му клакьори са си измислили нова опорка, за да прехвърлят отговорността за собствените си грехове върху други“, изригна Иван Портних в личния си фейсбук профил. Повод за гнева му станаха разпространени кадри от 2023 г. от страницата на „Форест Клуб“, показващи как брокери са канени да оглеждат и продават имоти „на зелено“ в района.

Бившият кмет разкри пред обществеността каква е разликата между реалността и внушенията на настоящата управа. „Нали знаете какво означава „на зелено“. Продават имоти, които тепърва ще се строят. Та внушението на Коцев и придворните му клакьори е, че едва ли не там вече е имало построени сгради“, поясни Портних. Той призна, че на мястото действително е имало постройки, но те са били от времето на социализма.

За да докаже думите си, ексградоначалникът публикува неоспорими доказателства – сателитни снимки на местността от октомври 2022 г., май 2023 г. и юли 2023 г., чиито кадри вече бяха излъчени и в национален ефир. „Разлика няма. Няма нови изградени сгради“, категоричен бе той.

Истинското строителство избухва при новата власт

Иван Портних показа и други кадри, които ясно илюстрират как реалното строителство в „Баба Алино“ започва едва през 2024 г., веднага след кметските избори, и буквално избухва в началото на 2025 г. Според него хората на Коцев умишлено показват снимки от задни дворове, от които не става ясно има ли нови сгради, комбинирани с огледи на брокери. По думите му, със същия успех те биха могли да огледат и небостъргача до Окръжна болница, където също са се продавали имоти „на зелено“.

Жесток сарказъм за „започнатите“ проекти на Коцев

В края на емоционалния си пост Портних премина към открит сарказъм, удряйки настоящия кмет по темата за забавените инфраструктурни обекти в морската столица. „Предлагам на Коцев дори да организира подобни обиколки и на новата библиотека, както и на сградата на Математическата гимназия, също и на новата му прекрасна естакада на входа на Варна. Все „започнато“ строителство, нали така?!“, завърши иронично бившият кмет.

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