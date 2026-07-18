Черни облаци над Стара Загора. Първа версия за огнената стихия

Сериозен пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора, съобщава NOVA. Огнената стихия е обхванала бързо голяма площ в землището на града, като ситуацията се следи с повишено внимание от местните власти и службите за безопасност.

Според първоначалните данни от терена огънят е тръгнал от изоставени лозя и сухи пасища, след което бързо се е прехвърлил през сухи треви и гъсти храсти. Големият обхват на пожара и гъстият дим са локализирани в непосредствена близост до околовръстния път на Стара Загора, което създава потенциална опасност за трафика в района.

Към мястото на инцидента веднага са насочени седем специализирани екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огнеборците действат в усложнена обстановка, като основните им усилия в момента са насочени към ограничаване на периметъра на пожара.

Допълнително безпокойство внася и фактът, че пламъците се разпространяват в опасна близост до голяма черешова градина. Екипите на място правят всичко възможно, за да пресекат пътя на огъня и да спасят насажденията от пълно унищожение.