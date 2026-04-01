Колко дълго издържа един бойлер и как да разберете кога е приключен?

В дома на всекиго има уреди, за които рядко се мисли, докато не се повредят. Един от тях е бойлерът - незаменим в ежедневието, но често пренебрегван до момента, в който възникне проблем. А именно тогава се оказва, че подмяната му може да бъде скъпа и неочаквана.

Колко живее един бойлер?

Няма универсален отговор колко дълго може да служи един бойлер, защото това зависи от редица фактори - качеството на водата, поддръжката и самия уред. Все пак експертите посочват ориентири. Стандартните бойлери при добра поддръжка издържат между 8 и 12 години.

По-скъпите безрезервоарни системи могат да достигнат до около 20 години живот. Най-масовите модели на пазара обикновено работят средно между 10 и 15 години, преди да започнат да създават сериозни проблеми.

Как правилно да се грижим за бойлер?

За да се удължи животът на бойлера, най-важното е да се предотврати корозията. Повечето уреди съдържат метални части, които са податливи на ръжда.

„Устройството трябва да е снабдено с анод за защита от ръжда, но дори и той трябва да се сменя от време на време, за да се осигури правилното му функциониране“, посочват експертите.

Допълнителен проблем създават минералните отлагания във водата. Те се натрупват на дъното на бойлера и могат да нарушат работата му. Затова се препоръчва ежегодно почистване, което значително намалява риска от повреди.

Как да разберете кога вашият бойлер се нуждае от подмяна?

Има няколко сигнала, които не бива да се пренебрегват. Най-очевидният е възрастта на уреда - ако той вече е надхвърлил препоръчителния срок, рискът от повреда е значително по-висок.

Друг тревожен знак е внезапното увеличение на сметките за ток или вода. Това може да означава, че бойлерът работи по-неефективно и използва повече енергия, за да постигне същия резултат.

„Един от най-очевидните признаци е наличието на локви вода под бойлера. Това вероятно означава теч и може да доведе до опасно натрупване на налягане“, предупреждават специалистите.

Ръждясалата или мътна вода също е сигнал за проблем - често това означава корозия или натрупани утайки вътре в уреда. В такива случаи е необходима намеса на специалист.

„Трябва да се вслушате и в чукащите звуци вътре в уреда. Те могат да показват сериозно натрупване на утайки, които трябва да бъдат отстранени възможно най-бързо“, посочват експертите.

Игнорирането на тези признаци може да доведе не само до повреда, но и до сериозни рискове за дома, затова навременната реакция е от решаващо значение.

